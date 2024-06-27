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Евро-2024 ,  
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Стали известны все пары 1/8 финала Евро-2024

Стали известны все пары 1/8 финала плей-офф Евро-2024
Сюжет
Евро-2024
Первые матчи плей-офф будут сыграны 29 июня. В Дортмунде Германия сыграет с Данией, в Берлине — Швейцария с Италией
Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images
Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images

В Германии завершился групповой этап чемпионата Европы по футболу.

Стали известны все пары 1/8 финала:

  • Испания — Грузия (30 июня, Кельн);
  • Германия — Дания (29 июня, Дортмунд);
  • Португалия — Словения (1 июля, Франкфурт-на-Майне);
  • Франция — Бельгия (1 июля, Дюссельдорф);
  • Румыния — Нидерланды (2 июля, Мюнхен);
  • Австрия — Турция (2 июля, Лейпциг);
  • Англия — Словакия (30 июня, Гельзенкирхен);
  • Швейцария — Италия (29 июня, Берлин).

Матчи 1/4 финала состоятся 5 и 6 июля (Штутгарт, Гамбург, Берлин, Дюссельдорф), 1/2 финала — 9 и 10 июля (Мюнхен, Дортмунд), финал — 14 июля (Берлин).

Действующим чемпионом Европы является Италия. На Евро-2020 итальянцы в финале обыграли англичан в серии пенальти.

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