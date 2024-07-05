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Евро-2024 ,  
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УЕФА подтвердил дисквалификацию турка на Евро за «волчье приветствие»

УЕФА подтвердил дисквалификацию Демирала на 2 матча Евро за «волчье приветствие»
Сюжет
Евро-2024
Защитник сборной Турции Мерих Демирал пропустит четвертьфинал и, в случае успеха сборной, полуфинал Евро
Мерих Демирал
Мерих Демирал (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Защитник сборной Турции Мерих Демирал дисквалифицирован на два матча Евро-2024 за националистический жест после гола в матче 1/8 финала с Австрией. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

В решении говорится, что Демирал наказан за «нарушение правил достойного поведения, за использование спортивных мероприятий для проявлений неспортивного характера и за порчу репутации футбола».

МИД Германии вызвал посла Турции после «волчьего приветствия» на Евро
Спорт
Мерих Демирал

Накануне о дисквалификации футболиста сообщила газета Bild.

Демирал 2 июля оформил дубль в игре с австрийцами (2:1), после чего показал «волчье приветствие» (поднял вверх мизинец и указательный палец, сложив остальные) — символ турецкой ультранационалистической группировки Bozkurtlar («Бозкурт», или «Серые волки»).

УЕФА на следующий день открыл дисциплинарное дело в отношении футболиста.

МИД Турции назвал недопустимым дисциплинарное расследование УЕФА в отношении Демирала, а посол Германии в Анкаре был вызван в МИД по этому поводу. В ответ МИД Германии вызвал посла Турции.

Турки в четвертьфинале Евро сыграют с Нидерландами 6 июля.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 сборная Турции по футболу УЕФА
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