УЕФА подтвердил дисквалификацию турка на Евро за «волчье приветствие»

Защитник сборной Турции Мерих Демирал пропустит четвертьфинал и, в случае успеха сборной, полуфинал Евро

Мерих Демирал (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Защитник сборной Турции Мерих Демирал дисквалифицирован на два матча Евро-2024 за националистический жест после гола в матче 1/8 финала с Австрией. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

В решении говорится, что Демирал наказан за «нарушение правил достойного поведения, за использование спортивных мероприятий для проявлений неспортивного характера и за порчу репутации футбола».

Накануне о дисквалификации футболиста сообщила газета Bild.

Демирал 2 июля оформил дубль в игре с австрийцами (2:1), после чего показал «волчье приветствие» (поднял вверх мизинец и указательный палец, сложив остальные) — символ турецкой ультранационалистической группировки Bozkurtlar («Бозкурт», или «Серые волки»).

УЕФА на следующий день открыл дисциплинарное дело в отношении футболиста.

МИД Турции назвал недопустимым дисциплинарное расследование УЕФА в отношении Демирала, а посол Германии в Анкаре был вызван в МИД по этому поводу. В ответ МИД Германии вызвал посла Турции.

Турки в четвертьфинале Евро сыграют с Нидерландами 6 июля.