Ле Пен отреагировала на слова Мбаппе о катастрофе на выборах во Франции

Ультраправый политик назвала лидера сборной Франции миллионером, который учит простых граждан, за кого им следует голосовать

Марин Ле Пен (Фото: Sam Tarling / Getty Images)

Один из лидеров ультраправой французской партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен отреагировала на слова нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, назвавшего катастрофой результаты первого тура выборов в стране. Слова политика приводит Le Point.

«Я думаю, что господин Мбаппе очень хороший футболист. Но среди актеров, футболистов и певцов есть тенденция указывать французам, за кого им следует голосовать, особенно говорить это тем, кто зарабатывает €1400 в месяц. Подобные советы от миллионеров, живущих за границей, воспринимаются плохо. Это выборы эмансипации, на которых французы хотят вернуть контроль над своей судьбой, и проголосовать так, как они считают нужным», — отметила Ле Пен.

Ранее Килиан Мбаппе на пресс-конференции назвал катастрофой результаты первого тура парламентских выборов во Франции, после которого с большим отрывом лидирует ультраправая партия «Национальное объединение» (RN). Нападающий заявил, что во втором туре французам обязательно нужно проголосовать за «правильную сторону», не уточнив при этом, кого он имеет в виду.

9 июня президент Франции Эмманюэль Макрон распустил парламент и назначил досрочные выборы в связи с победой RN на выборах в Европарламент. В первом туре парламентских выборов 30 июня RN также одержала победу с 33,1% голосов, на втором месте оказалась левая коалиция «Новый народный фронт» (NFP) с 28%, а на третьем — партия нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение» (20%). Второй тур пройдет в ближайшее воскресенье, 7 июля.