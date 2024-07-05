Ле Пен отреагировала на слова Мбаппе о катастрофе на выборах во Франции
Один из лидеров ультраправой французской партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен отреагировала на слова нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, назвавшего катастрофой результаты первого тура выборов в стране. Слова политика приводит Le Point.
«Я думаю, что господин Мбаппе очень хороший футболист. Но среди актеров, футболистов и певцов есть тенденция указывать французам, за кого им следует голосовать, особенно говорить это тем, кто зарабатывает €1400 в месяц. Подобные советы от миллионеров, живущих за границей, воспринимаются плохо. Это выборы эмансипации, на которых французы хотят вернуть контроль над своей судьбой, и проголосовать так, как они считают нужным», — отметила Ле Пен.
Ранее Килиан Мбаппе на пресс-конференции назвал катастрофой результаты первого тура парламентских выборов во Франции, после которого с большим отрывом лидирует ультраправая партия «Национальное объединение» (RN). Нападающий заявил, что во втором туре французам обязательно нужно проголосовать за «правильную сторону», не уточнив при этом, кого он имеет в виду.
9 июня президент Франции Эмманюэль Макрон распустил парламент и назначил досрочные выборы в связи с победой RN на выборах в Европарламент. В первом туре парламентских выборов 30 июня RN также одержала победу с 33,1% голосов, на втором месте оказалась левая коалиция «Новый народный фронт» (NFP) с 28%, а на третьем — партия нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение» (20%). Второй тур пройдет в ближайшее воскресенье, 7 июля.