Эксперты объяснили слезы Роналду «особенностью его характера»

Эксперты Академии РФС заявили, что реакция игрока на незабитый пенальти ни в коем случае не признак слабости

Криштиану Роналду (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Слезы лидера сборной Португалии Криштиану Роналду после незабитого пенальти в матче Евро против Словении не признак слабости, а особенность характера игрока. Такое мнение высказали в Академии РФС, где специально для «РБК Спорт» разобрали матчи 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

«У нас кто-то его эмоции воспринял как нечто показное, театр, но это скорее особенность его характера. И уж тем более это не свидетельство слабости Роналду. Кстати, в каждом матче у него как минимум по три-четыре голевых момента, да и использует он их неплохо, но где-то вратарь соперников играет хорошо, где-то не хватает пары сантиметров или стойка ворот спасает», — отметили в Академии РФС.

В организации считают, что на нынешнем чемпионате Роналду выступает в качестве командного системообразующего игрока, оттягивающего на себя множество футболистов соперников, благодаря чему освобождаются другие португальцы и образуются свободные зоны. В Академии РФС заявили, что восхищены выступлением на Евро-2024 Роналду, который смог в таком возрасте кардинально поменяться и начать играть на команду.

В овертайме матча между Португалией и Словенией Роналду, пока не забивший ни одного мяча на турнире, вызвался исполнить пенальти, однако словенский голкипер Ян Облак парировал удар. После этого лидер португальцев не смог совладать с эмоциями и расплакался.

В серии послематчевых пенальти вратарь команды Португалии Кошта отбил три удара словенцев, тогда как португальцы реализовали свои шансы. Первый забитый 11-метровый в серии на счету Роналду.

В четвертьфинале Евро сборная Португалии встретится с командой Франции. Игра состоится в пятницу, 5 июля, на арене «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.