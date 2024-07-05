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Евро-2024 ,  
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Эксперты объяснили слезы Роналду «особенностью его характера»

Эксперты назвали слезы Роналду не слабостью, а «особенностью характера»
Сюжет
Евро-2024
Эксперты Академии РФС заявили, что реакция игрока на незабитый пенальти ни в коем случае не признак слабости
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Слезы лидера сборной Португалии Криштиану Роналду после незабитого пенальти в матче Евро против Словении не признак слабости, а особенность характера игрока. Такое мнение высказали в Академии РФС, где специально для «РБК Спорт» разобрали матчи 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

«У нас кто-то его эмоции воспринял как нечто показное, театр, но это скорее особенность его характера. И уж тем более это не свидетельство слабости Роналду. Кстати, в каждом матче у него как минимум по три-четыре голевых момента, да и использует он их неплохо, но где-то вратарь соперников играет хорошо, где-то не хватает пары сантиметров или стойка ворот спасает», — отметили в Академии РФС.

Слезы Роналду и испанский тренд. Эксперты разобрали матчи Евро
Спорт
Криштиану Роналду&nbsp;

В организации считают, что на нынешнем чемпионате Роналду выступает в качестве командного системообразующего игрока, оттягивающего на себя множество футболистов соперников, благодаря чему освобождаются другие португальцы и образуются свободные зоны. В Академии РФС заявили, что восхищены выступлением на Евро-2024 Роналду, который смог в таком возрасте кардинально поменяться и начать играть на команду.

В овертайме матча между Португалией и Словенией Роналду, пока не забивший ни одного мяча на турнире, вызвался исполнить пенальти, однако словенский голкипер Ян Облак парировал удар. После этого лидер португальцев не смог совладать с эмоциями и расплакался.

В серии послематчевых пенальти вратарь команды Португалии Кошта отбил три удара словенцев, тогда как португальцы реализовали свои шансы. Первый забитый 11-метровый в серии на счету Роналду.

В четвертьфинале Евро сборная Португалии встретится с командой Франции. Игра состоится в пятницу, 5 июля, на арене «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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При участии
Ярослав Гронский
Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу Евро-2024 сборная Словении по футболу
Роналду Криштиану фото

Роналду Криштиану

футболист сборной Португалии и «Ан-Насра»
5 февраля 1985 года
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