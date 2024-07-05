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Евро-2024 ,  
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Потанин назвал слезы Роналду на Евро «распущенностью и слабостью»

Владимир Потанин: «Я бы сказал, что слезы Роналду — это распущенность»
Сюжет
Евро-2024
Предприниматель заявил, что лидер сборной Португалии склонен к индивидуальным действиям, что иногда очень мешает команде
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Global Look Press)

Президент «Норильского никеля» Владимир Потанин считает, что слезы нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду после нереализованного пенальти стали следствием его распущенности. Как рассказал предприниматель в интервью «Матч ТВ», лидер не имеет права на подобную слабость.

«Возвращаясь же к его современному облику, пиар тут, конечно, имеет значение, но отвечая на ваш вопрос о том, проявлением какого качества можно назвать его слезы, я бы сказал, что это распущенность. Игрок, который остается на поле, которому еще 15 минут играть и который считается лидером, не имеет права на такую слабость. Слезы и эмоции уместны после того, как работа закончена. Когда это проявляется в процессе, ты можешь деморализовать коллектив. Тогда лучше уже уйти с поля и плакать в раздевалке», — подчеркнул Потанин.

Бизнесмен также назвал Роналду индивидуалистом, который не создает вокруг себя коллектив, а иногда даже, наоборот, мешает командным действиям. Поэтому если у лидера португальцев игра не складывается, то зачастую проваливается вся команда, пояснил Потанин.

При этом в Академии РФС, где специально для «РБК Спорт» разобрали матчи 1/8 финала Евро, высказали другое мнение относительно поведения и игры Криштиану Роналду. Эксперты назвали слезы нападающего не слабостью, а «скорее особенностью его характера». Плюс ко всему они отметили, что нападающий на нынешнем турнире стал системообразующим командным игроком, который оттягивает на себя футболистов соперника, что освобождает от опеки других португальцев и образует свободные зоны на поле.

В овертайме матча 1/8 финала Евро между Португалией и Словенией Роналду, пока не отметившийся ни одним голом на турнире, не смог реализовать пенальти в ворота Яна Облака. После этого лидер португальцев расплакался, несмотря на поддержку товарищей по команде. В серии послематчевых пенальти вратарь команды Португалии Кошта отбил три удара словенцев, тогда как португальцы реализовали свои шансы. Первый забитый 11-метровый в серии на счету Роналду.

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Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Криштиану Роналду Евро-2024 сборная Португалии по футболу
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