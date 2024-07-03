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Евро-2024 ,  
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Суперкомпьютеры и букмекеры назвали разных фаворитов Евро

Суперкомпьютеры и букмекеры назвали разных фаворитов Евро
Сюжет
Евро-2024
Наибольшие шансы на выход в финал имеет Англия (39%) из-за легкой сетки, хотя команда лишь на последних секундах спаслась от поражения в матче 1/8 финала со Словакией
Лидеры сборной Испании Ламин Ямаль и Нико Уильямс
Лидеры сборной Испании Ламин Ямаль и Нико Уильямс (Фото: Reuters)

Сборная Германии является главным фаворитом на победу в чемпионате Европы с вероятностью 20%. Такой прогноз дал суперкомпьютер статистической компании Opta на основе порядка 10 тыс. симуляций.

Далее в списке фаворитов следуют Испания (19,2%) и Англия (17,5%). При этом у Испании больше шансов на выход в финал, чем у Германии: 29,7% против 28,8%. Команды встретятся в четвертьфинале. Суперкомпьютеры и букмекеры отдают в этой паре небольшое предпочтение Испании.

По версии Opta, наибольшие же шансы на выход в финал имеет Англия (39%) из-за легкой сетки, хотя команда лишь на последних секундах спаслась от поражения в матче 1/8 финала со Словакией (1:2 — дополнительное время). Велики шансы на выход в финал и у Нидерландов (28,1%), которые находятся в этой же сетке.

В то же время вероятность выхода Франции и Португалии в финал оценивается низко в связи со сложной сеткой и невыразительной игрой.
 

По версии суперкомпьютера Gracenote (Nielsen), главным фаворитом на чемпионство является Испания (18,8%). Далее следуют Германия (17%), Нидерланды (18,5%) и Франция (18,4%). Суперкомпьютер Gracenote с первых дней евро низко оценивал шансы Англии на первый в истории титул чемпиона Европы. На этот раз Англия замкнула топ-5 — 11,9%.

Букмекеры не согласились с суперкомпьютерами, поставив Англию на первое место в списке фаворитов с коэффициентом 4,5–5. Далее следуют Испания (5–5,2), Франция и Германия (оба — 5,5–5,8). Топ-5 замыкают Нидерланды (8–8,2).

Чемпионат Европы проходит в Германии. Финал состоится 14 июля в Берлине. Команда-хозяйка не побеждала на Евро с 1984 года. Действующим чемпионом является Италия, которая уступила Швейцарии (0:2) в 1/8 финала.

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Теги
Руслан Алиев
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