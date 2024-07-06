Франция победила Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал Евро-2024

Франция победила Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал Евро

Основное и дополнительное время завершилось нулевой ничьей. В серии 11-метровых французы победили со счетом 5:3

Фото: Dan Mullan / Getty Images

Сборная Франции обыграла команду Португалии в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года. Встреча состоялась в Гамбурге.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0.

В серии пенальти сильнее оказалась французы — 5:3. Единственный 11-метровый не реализовал Жоау Феликс, попав в штангу. Криштиану Роналду свой пенальти реализовал.

«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию этой встречи.

Франция все еще не забила ни одного гола на нынешнем турнире с игры. Только пенальти Килиана Мбаппе и два автогола.

В полуфинале соперником Франции станет Испания, победившая хозяев турнира Германию (2:1, в дополнительное время). Эта встреча состоится 9 июля в Мюнхене.

В оставшихся матчах 1/4 финала 6 июля сыграют Англия — Швейцария и Нидерланды — Турция.

Роналду провел 30-й матч на чемпионатах Европы, обновив собственный рекорд. На втором месте по этому показателю его партнер по сборной Португалии Пепе (23).