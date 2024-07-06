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Евро-2024 ,  
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Франция победила Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал Евро

Франция победила Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал Евро-2024
Сюжет
Евро-2024
Основное и дополнительное время завершилось нулевой ничьей. В серии 11-метровых французы победили со счетом 5:3
Фото: Dan Mullan / Getty Images
Фото: Dan Mullan / Getty Images

Сборная Франции обыграла команду Португалии в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года. Встреча состоялась в Гамбурге.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0.

В серии пенальти сильнее оказалась французы — 5:3. Единственный 11-метровый не реализовал Жоау Феликс, попав в штангу. Криштиану Роналду свой пенальти реализовал.

«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию этой встречи.

Испания забила Германии на 119-й минуте и вышла в полуфинал Евро
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Фото:Carl Recine / Getty Images

Франция все еще не забила ни одного гола на нынешнем турнире с игры. Только пенальти Килиана Мбаппе и два автогола.

В полуфинале соперником Франции станет Испания, победившая хозяев турнира Германию (2:1, в дополнительное время). Эта встреча состоится 9 июля в Мюнхене.

В оставшихся матчах 1/4 финала 6 июля сыграют Англия — Швейцария и Нидерланды — Турция.

Роналду провел 30-й матч на чемпионатах Европы, обновив собственный рекорд. На втором месте по этому показателю его партнер по сборной Португалии Пепе (23).

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 сборная Португалии по футболу сборная Франции по футболу
Роналду Криштиану фото

Роналду Криштиану

футболист сборной Португалии и «Ан-Насра»
5 февраля 1985 года
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