Испания забила хозяевам Евро-2024 Германии на 119-й минуте и вышла в полуфинал

Испания забила Германии на 119-й минуте и вышла в полуфинал Евро

Основное время завершилось со счетом 1:1. Немцы сравняли счет на 89-й минуте, но затем пропустили решающий гол за минуту до конца дополнительного времени

Фото: Carl Recine / Getty Images

Сборная Испании обыграла команду Германии со счетом 2:1 в матче 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года. Встреча состоялась в Штутгарте.

Основное время завершилось со счетом 1:1. У испанцев гол забил Дани Ольмо (51-я минута).

Немцы смогли сравнять счет в концовке, отличился Флориан Вирц (89).

Победный гол забил Микель Мерино (119).

В самой концовке встречи за вторую желтую карточку был удален защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль. Он теперь пропустит полуфинал. Также предстоящую игру из-за перебора карточек пропустит другой защитник, Робен Ле Норман.

«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию этой встречи.

В полуфинале соперником Испании станет победитель пары Португалия — Франция (игра состоится позднее 5 июля). В других матчах 1/4 финала 6 июля сыграют Англия — Швейцария и Нидерланды — Турция.

Уже в начале матча травму после столкновения с Тони Кроосом получил полузащитник испанцев Педри. На 8-й минуте его заменил Ольмо. Предварительно Педри диагностировано растяжение боковых связок левого колена, сообщает Marca. C такой травмой он вряд ли больше сыграет на Евро-2024.

16-летний полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль сделал третью голевую передачу на турнире, это лучший результат Евро-2024.

Голкипер Мануэль Нойер провел больше матчей (39) на крупных международных турнирах (Евро и ЧМ), чем любой другой немецкий игрок, он побил рекорд Бастиана Швайнштайгера. Португалец Криштиану Роналду (51) — единственный европейский игрок, сыгравший больше матчей. Кроме того, Нойер стал третьим футболистом в истории, проведшим 20 и более матчей на Евро. Больше только у Роналду (29) и его партнера по сборной Португалии Пепе (23).