Слезы Роналду и испанский тренд. Эксперты разобрали матчи Евро

Испания задает тенденции, Нидерланды делают заявку на титул, а Криштиану Роналду достоин восхищения — Академия РФС разбирает для «РБК Спорт» матчи 1/8 финала Евро-2024 и говорит о предстоящем четвертьфинале

Криштиану Роналду (Фото: Spada / Global look press)

Вертикальный футбол — общая тенденция

В 1/8 финала с точки зрения тренерской мысли определенные тенденции этого чемпионата Европы подтвердил матч сборных Испании и Грузии. У испанцев очень много вертикальных передач и мало позиционных атак. Все время идет обострение. Футболисты сильны индивидуально и при атаке всегда идут в обыгрыш в последней трети поля. Мы полагаем, что этот тренд, заданный сборной Испании, будет превалировать как минимум до следующего большого футбольного форума.

Справедливости ради, на Евро-2024 так играют не только испанцы. Тут не встретишь команду, которая бы играла в «автобус». Все стараются играть вертикально — остро, используя двух нападающих или большую группу атаки. Это, конечно, не классические контратаки, а скорее быстрые атаки, которые на сегодняшний день являются неким трендом и все команды ему следуют.

Словенцев жаль, словаки недотерпели

Сборная Словении сразу виделась очень интересной командой. Она вышла в плей-офф, не обладая большим количеством игроков мирового уровня, но у нее были свои козыри: хорошая тактика, отличная физическая готовность, наличие высоких и мощных игроков при стандартах. Плюс в воротах играет Ян Облак, а это 50% успеха. Он один из лучших в мире, и с ним команда играет более раскрепощенно, зная, что вратарь выручит во многих случаях. В итоге в матче Португалии и Словении мы увидели игру равных возможностей. Многие ругаются из-за послематчевых пенальти, говорят, что это несправедливо, но тем футбол и прекрасен. Пенальти — часть футбола, его элемент, интересный для зрителя. А словенцев нам искренне жаль.

Словаки в матче с англичанами вообще были без полутора минут в четвертьфинале. Парадоксально, но они справились, наверное, со значительно более сложными моментами, а пропустили после простого аута, который по статистике обычно не приводит к взятию ворот. Это все же, наверное, больше стечение обстоятельств. Во-первых, при большом количестве игроков обороны верховую борьбу выиграл англичанин. Потом Джуд Беллингем ударил через себя, что тоже не всегда приводит к взятию ворот, и попал так хорошо в противоход! Возможно, была слишком большая психологическая нагрузка на словаков. Надо было отстоять эту минуту, а они немножко потеряли голову. Кажется, дай им сыграть этот эпизод еще десять раз — и они сыграют его со стопроцентной надежностью. При этом англичане выход в четвертьфинал все-таки заслужили.

Слезы Роналду не признак слабости

Криштиану Роналду снова критикуют, в том числе за слезы. Но на Евро-24 он задал для себя новый тренд. Это командный системообразующий футболист, оттягивающий на себя львиную долю соперников в матче. Ему уделяется огромное внимание, за счет этого освобождаются другие игроки, появляются зоны, куда они могут бежать.

Криштиану Роналду (Фото: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl)

Что касается его слез, то у каждой нации свои черты. У нас кто-то его эмоции воспринял как нечто показное, какой-то театр, но это скорее особенность его характера. И уж тем более это не свидетельство слабости Роналду. Кстати, в каждом матче у него как минимум три-четыре голевых момента, да и использует он их неплохо, но где-то вратарь соперников играет хорошо, где-то не хватает пары сантиметров или стойка ворот спасает.

СМИ часто пишут, что Роналду считает себя ровней тренерам, ставит условия и т.д. Но иметь в команде такого игрока — счастье для любого тренера, а не головная боль. Умный тренер всегда будет разговаривать с футболистом такого уровня, работать с ним и, может быть, даже принимать его условия. Пойти на конфронтацию куда проще. Но это, скорее всего, все разрушит. Тренер, конечно, самоутвердится, что приструнил такого игрока, но это еще никогда не работало в плане результата. К тому же есть команда, и она, как правило, на стороне лидера, а не тренера. Тренеры приходят и уходят, а лидеры играют десятилетиями.

Роберто Мартинес нам видится очень умным тренером с опытом работы в другой большой сборной. Видно, что он спокойный, уравновешенный. Кажется, они нашли общий язык с Роналду, потому что такой явной конфронтации, как на ЧМ-2022 в Катаре с Фернанду Сантушем, мы не видим. А ведь Сантуш для Роналду был как отец на протяжении всей карьеры. Этот тренер — человек железной воли. Он терпел, но наступил момент, когда подумал, что без Роналду, пожалуй, будет лучше. И во что это вылилось? Все разбежались, результата нет. Вряд ли Сантуш хотел самоутвердиться — видимо, просто поддался настроениям того времени, что Роналду якобы мешает сборной.

Мы, честно признаемся, просто восхищаемся игрой Роналду на этом чемпионате Европы. Это открытие, что игроки в таком возрасте могут кардинально поменяться и работать на команду. Благодаря Криштиану португальцы в четвертьфинале Евро, несмотря на то что он не забил пока ни одного гола.

Нидерланды — романтики, но в рамках

Говоря о фаворитах этого чемпионата Европы, незаслуженно забывали о сборной Нидерландов. А исходя из того, что мы увидели в ее исполнении на групповом этапе и в 1/8 финала, это одна из сильнейших команд на турнире в плане структуры, тактической гибкости и исполнительского мастерства. Это такой романтический футбол, но в рамках определенной структуры, которой голландский футбол вообще отличается. Они могут начать с одной схемы, перейти на другую и в обороне, и в атаке. На этом турнире сборная Нидерландов всегда играла с преимуществом, создавала большое количество моментов, у нее прекрасные, технически оснащенные игроки. Есть только одно но. Голландцы никогда не будут играть прагматично в обороне. И они часто на этом, образно говоря, горят. Если в четвертьфинале они сыграют прагматичнее, то команда способна дойти и до финала.

Джуд Беллингем (Фото: Fabio Ferrari / Global look press)

Если говорить о прагматичности, то именно так сыграли в 1/8 финала Германия и Франция. Особенно последняя. Конечно, сила этой команды чувствуется на подсознательном уровне, игроки просто потрясающие, но факт остается фактом: победили 1:0 за счет автогола в концовке. И посмотрите послематчевое интервью Дидье Дешама — тот вообще не был удивлен, сказал, что у них все хорошо, хотя по факту выиграли ведь на тоненького. Такая непоколебимая уверенность в себе — они даже не сомневаются, что победят.

Именно такого умения выжать из одного момента гол, как у французов, и футболистов мирового уровня не хватило австрийцам, чтобы пройти сборную Турции. Австрия имела колоссальное преимущество по ударам в створ, угловым, по владению. Это хорошо выстроенная Ральфом Рангником команда. Но турки оказались везучее и прагматичнее, использовали свои сильные стороны. Они забили быстрый гол, чуть-чуть отошли, стали строже действовать в обороне, а потом отправили в ворота соперников второй мяч. Поздравляем с этим результатом сборную Турции — у нее подрастает хорошее поколение футболистов: Арда Гюлер, Кенан Йылдыз и другие, за ними интересно наблюдать.

Германия — Испания: слишком рано

Безусловно, наибольшее внимание привлекает противостояние Германии и Испании в предстоящем четвертьфинале. Рановато они встретились — лучше бы сыграли хотя бы в полуфинале. Не хочется терять ни тех, ни других. Германия — хозяйка чемпионата, прекрасная сборная. А игра испанцев стала для многих открытием. Кстати, отметим важный ход Федерации футбола Испании, которая назначила главным тренера Луиса де ла Фуэнте, работавшего с большинством игроков в системе сборных на уровне юношеских и молодежных команд. Тренер знает все возможности игроков, а те знают футбол, который он проповедует.

Франция — Португалия — матч одинаковых возможностей. Есть предчувствие, что именно в этой игре решать будут Роналду и Мбаппе как ключевые игроки. Также очень многое в этом конкретном матче будет зависеть от игры вратарей.

Швейцарцы могут наказать сборную Англии, которая, имея потенциально один из самых сильных составов, уже приучила нас к осечкам на любом крупном турнире. По потенциалу англичане заслуживают как минимум финала. Но даже в случае победы над сборной Швейцарии их в полуфинале будут ждать Нидерланды, которые могут разобрать их на части. Уверены, что у турок нет ни одного шанса обыграть голландцев. При всем уважении к сборной Турции, она не может что-либо предложить соперникам в обороне, а сборная Нидерландов будет играть в фееричный футбол. Все может закончиться разгромом.