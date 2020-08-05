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Взрыв в порту Бейрута. Главное

В Бейруте, столице Ливана, прогремел мощный взрыв, повредивший многие здания. Погибли более ста человек. Главное о произошедшем — в материале РБК
Фото: Wael Hamzeh / EPA / ТАСС
Фото: Wael Hamzeh / EPA / ТАСС

Что произошло

  • Взрыв произошел в порту Бейрута вечером во вторник. Судя по видеозаписям очевидцев, ему предшествовал пожар.
  • Гриб от взрыва было видно за десятки километров. Взрывная волна повредила здания в близлежащих районах Бейрута в радиусе нескольких километров. Пострадало в том числе здание российской дипмиссии. Травмы получила сотрудница посольства.
  • По официальным данным, погибли более ста человек, а число пострадавших превысило 4 тыс. человек.
  • Среди пострадавших — жена и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба.
  • Премьер-министр Ливана пообещал наказать виновных во взрыве в Бейруте.
  • При взрыве в Бейруте сначала ощущалось нечто похожее на землетрясение, затем последовал толчок, и от взрывной волны в домах выбило стекла, сообщили РБК очевидцы.
  • Верховный совет обороны Ливана объявил город зоной бедствия.

Последствия взрыва в порту Бейрута. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Причины

  • В качестве первой версии местные СМИ писали о том, что взорвалась пиротехника.

  • Предварительной причиной взрыва власти назвали сварочные работы на складе, где уже шесть лет хранилось 2750 т нитрата аммония (аммиачной селитры). Чтобы избежать кражи вещества, сотрудники порта решили заделать небольшие отверстия, через которые злоумышленники могли проникнуть на склад. При проведении сварочных работ произошел пожар с последующим взрывом.

  • Селитру конфисковали с судна Rhosus в сентябре 2014 года, оно перевозило груз из Батуми в Мозамбик. Конфискованный груз хранился на складе на 12-м причале порта Бейрута, его должны были утилизировать. Владельцем судна был предприниматель, уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, утверждали моряки, работавшие на Rhosus. По их словам, владелец заявил, что обанкротился, и «фактически бросил судно». Юристы кредиторов получили три ордера на арест Rhosus, которое ходило под молдавским флагом.

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  • Вооруженные силы Израиля заявили, что не имеют отношения к мощному взрыву в порту Бейрута. Министр обороны страны Бени Ганц добавил, что Израиль предложил Ливану гуманитарную помощь.
  • Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ливана Мишелю Ауну в связи с разрушениями и жертвами после взрыва в Бейруте.
  • Россия в среду направит в Ливан пять самолетов МЧС с мобильным госпиталем, врачами и сотрудниками Роспотребднадзора.
  • Гуманитарную помощь стране предложил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
  • Президент США Дональд Трамп назвал взрыв в Бейруте «чудовищной атакой». Пентагон не подтвердил данные о нападении.
Автор: Анастасия Антипова
Теги: взрыв, Бейрут, Ливан
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