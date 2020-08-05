Взрыв в порту Бейрута. Главное
Что произошло
- Взрыв произошел в порту Бейрута вечером во вторник. Судя по видеозаписям очевидцев, ему предшествовал пожар.
- Гриб от взрыва было видно за десятки километров. Взрывная волна повредила здания в близлежащих районах Бейрута в радиусе нескольких километров. Пострадало в том числе здание российской дипмиссии. Травмы получила сотрудница посольства.
- По официальным данным, погибли более ста человек, а число пострадавших превысило 4 тыс. человек.
- Среди пострадавших — жена и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба.
- Премьер-министр Ливана пообещал наказать виновных во взрыве в Бейруте.
- При взрыве в Бейруте сначала ощущалось нечто похожее на землетрясение, затем последовал толчок, и от взрывной волны в домах выбило стекла, сообщили РБК очевидцы.
- Верховный совет обороны Ливана объявил город зоной бедствия.
Причины
- В качестве первой версии местные СМИ писали о том, что взорвалась пиротехника.
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Предварительной причиной взрыва власти назвали сварочные работы на складе, где уже шесть лет хранилось 2750 т нитрата аммония (аммиачной селитры). Чтобы избежать кражи вещества, сотрудники порта решили заделать небольшие отверстия, через которые злоумышленники могли проникнуть на склад. При проведении сварочных работ произошел пожар с последующим взрывом.
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Селитру конфисковали с судна Rhosus в сентябре 2014 года, оно перевозило груз из Батуми в Мозамбик. Конфискованный груз хранился на складе на 12-м причале порта Бейрута, его должны были утилизировать. Владельцем судна был предприниматель, уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, утверждали моряки, работавшие на Rhosus. По их словам, владелец заявил, что обанкротился, и «фактически бросил судно». Юристы кредиторов получили три ордера на арест Rhosus, которое ходило под молдавским флагом.