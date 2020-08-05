Взрыв в порту Бейрута. Главное

Предварительной причиной взрыва власти назвали сварочные работы на складе, где уже шесть лет хранилось 2750 т нитрата аммония (аммиачной селитры). Чтобы избежать кражи вещества, сотрудники порта решили заделать небольшие отверстия, через которые злоумышленники могли проникнуть на склад. При проведении сварочных работ произошел пожар с последующим взрывом.

Селитру конфисковали с судна Rhosus в сентябре 2014 года, оно перевозило груз из Батуми в Мозамбик. Конфискованный груз хранился на складе на 12-м причале порта Бейрута, его должны были утилизировать. Владельцем судна был предприниматель, уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, утверждали моряки, работавшие на Rhosus. По их словам, владелец заявил, что обанкротился, и «фактически бросил судно». Юристы кредиторов получили три ордера на арест Rhosus, которое ходило под молдавским флагом.