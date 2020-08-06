В Бейрут вылетел четвертый самолет МЧС России

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Четвертый самолет МЧС России вылетел из Саратова в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

«6 августа в 04:53 самолет Ил-76 МЧС России вылетел из города Саратова в Ливан», — отметили в пресс-службе.

На борту Ил-76 находятся 15 специалистов Роспотребнадзора и необходимое оборудование для развертывания лаборатории по выявлению коронавирусной инфекции.

Как сообщает агентство, вечером 5 августа в Бейрут самолетами МЧС прибыли более 100 человек, в том числе спасатели, кинологи с собаками для поиска людей под завалами, врачи и психологи. Также был доставлен автономный аэромобильный госпиталь. Всего МЧС направит в Бейрут пять самолетов.