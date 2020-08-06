Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 73,28 (-0,1) Инвестиции, 05 авг, 15:29
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 86,63 (+0,12) Инвестиции, 05 авг, 15:29
Лукашенко рассказал Гордону об оппозиционных настроениях сына Политика, 08:14 «Норникель» указал на неточности при расчете рекордного штрафа за аварию Бизнес, 08:05 Житель Приамурья с COVID-19 получил условный срок за побег из больницы Общество, 07:53 В Бейрут вылетел четвертый самолет МЧС России Общество, 07:06 Часть независимых АЗС Дальнего Востока перестали продавать АИ-95 и АИ-98 Бизнес, 07:00 Экс-владельцев Бинбанка и «Открытия» обвинили в мошенничестве на $700 млн Бизнес, 07:00 СМИ сообщили о проникновении троих подростков с АК-47 в поместье Трампа Общество, 06:36 Россияне оценили возможность выхода на пенсию раньше срока Общество, 06:00 Посольство в США ответило на доклад Госдепа о «российской пропаганде» Политика, 05:52 «Роскосмос» в 1,7 раза увеличил финансирование ракеты-носителя «Ангара» Технологии и медиа, 05:47 СК начал проверку после травмирования 17 военнослужащих в ЕАО Общество, 05:28 В Приморье десять детей отравились в гостинице Общество, 05:07 The Times назвала россиянина бенефициаром крупного энергопроекта Британии Бизнес, 04:55 Камчатская ведущая уволилась после организации акции в поддержку Фургала Общество, 04:38
Общество ,  
0 

В Бейрут вылетел четвертый самолет МЧС России

Фото: Daniel Carde / Getty Images
Фото: Daniel Carde / Getty Images

Четвертый самолет МЧС России вылетел из Саратова в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

«6 августа в 04:53 самолет Ил-76 МЧС России вылетел из города Саратова в Ливан», — отметили в пресс-службе.

На борту Ил-76 находятся 15 специалистов Роспотребнадзора и необходимое оборудование для развертывания лаборатории по выявлению коронавирусной инфекции.

Как сообщает агентство, вечером 5 августа в Бейрут самолетами МЧС прибыли более 100 человек, в том числе спасатели, кинологи с собаками для поиска людей под завалами, врачи и психологи. Также был доставлен автономный аэромобильный госпиталь. Всего МЧС направит в Бейрут пять самолетов.

Как выглядит порт Бейрута спустя сутки после взрыва. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа. По данным Минздрава Ливана, погибли 137 человек, более 5 тыс. были ранены, еще десятки человек пропали без вести.

Кроме того, взрывом выбило стекла в зданиях в радиусе нескольких километров, без жилья остались около 300 тыс. человек.

Читайте на РБК Pro
Рита Макграт — РБК Pro: «Вашу бизнес-модель быстро скопируют» РБК Pro: как бороться с выгоранием на удаленке. Чеклист от Bloomberg РБК Pro: «Впечатление — это маркетинг». Лекция Джозефа Пайна «На какую зарплату вы рассчитываете?»: что ответить на собеседовании

Власти полагают, что к взрыву могли привести сварочные работы на складе, на котором хранилось более 2,7 тыс. т селитры. Эта селитра была конфискована с судна Rhosus в 2014 году. Сотрудники порта решили заделать отверстия на складе во избежание кражи, но во время работ возник пожар, который привел к взрыву.

Теги: Бейрут, взрыв, МЧС России
Материалы по теме
Трамп усомнился в причинах взрыва в Бейруте
Общество
Сотрудников порта Бейрута решили отправить под домашний арест
Общество
Власти Бейрута допустили увеличение ущерба от взрыва до $15 млрд
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter