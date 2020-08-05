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Сотрудников порта Бейрута решили отправить под домашний арест

Фото: Marwan Tahtah / Getty Images
Фото: Marwan Tahtah / Getty Images

Кабинет министров Ливана принял решение поместить под домашний арест всех руководителей порта в Бейруте, где 4 августа произошел взрыв. Об этом сообщает ливанский телеканал LBC. 

Министр внутренних дел Ливана Мохаммед Фахми пояснил, что под домашний арест сотрудников порта взяли, чтобы имеющие отношение к происшествию не смогли уехать. Министр также отметил, что расследование будет прозрачным и продлится пять дней.

Источники Reuters указывали, что под домашний арест отправлены отвечавшие за безопасность порта и склады с 2014 года. Однако их точное число неизвестно. Источники указали, что соблюдение домашнего ареста будет контролировать армия.

Как выглядит порт Бейрута спустя сутки после взрыва. Фоторепортаж
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4 августа в порту Бейрута произошел взрыв. По последним данным Министерства здравоохранения Ливана, число погибших в результате взрыва превысило 130 человек, около 5 тыс. пострадали.

Власти Ливана объявили Бейрут зоной бедствия. Согласно итогам заседания Высшего совета по обороне Ливана, причиной взрыва мог стать груз аммиачной селитры, который несколько лет хранился на складе в порту и взорвался при сварочных работах.

Теги: Бейрут, взрыв, Ливан
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