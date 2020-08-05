Сотрудников порта Бейрута решили отправить под домашний арест

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Кабинет министров Ливана принял решение поместить под домашний арест всех руководителей порта в Бейруте, где 4 августа произошел взрыв. Об этом сообщает ливанский телеканал LBC.

Министр внутренних дел Ливана Мохаммед Фахми пояснил, что под домашний арест сотрудников порта взяли, чтобы имеющие отношение к происшествию не смогли уехать. Министр также отметил, что расследование будет прозрачным и продлится пять дней.

Источники Reuters указывали, что под домашний арест отправлены отвечавшие за безопасность порта и склады с 2014 года. Однако их точное число неизвестно. Источники указали, что соблюдение домашнего ареста будет контролировать армия.

4 августа в порту Бейрута произошел взрыв. По последним данным Министерства здравоохранения Ливана, число погибших в результате взрыва превысило 130 человек, около 5 тыс. пострадали.