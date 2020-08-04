Израиль заявил о непричастности к взрыву в Бейруте

Фото: Krychek / Twitter

Вооруженные силы Израиля сообщили, что не имеют отношения к мощному взрыву в порту Бейрута. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителей Армии обороны Израиля.

Как пишет The Jerusalem Post, источники из «Хезболлы» сообщили, что информация об атаке израильских ВВС по их оружейному складу не соответствует действительности.

Ранее вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв, вызвавший разрушения в радиусе нескольких километров. По данным Минздрава страны, пострадали сотни людей/.есть погибшие.

Video