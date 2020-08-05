Причиной взрыва в Бейруте назвали груз со связанного с россиянином судна

Аммиачную селитру, которая взорвалась в порту в Бейруте, конфисковали с судна, владельцем которого был уроженец Хабаровска, сообщили моряки. По их словам, он объявил о банкротстве и «фактически бросил судно»

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Аммиачную селитру (нитрат аммония), которая взорвалась при сварочных работах в Бейруте, конфисковали с судна под названием Rhosus в сентябре 2014 года. Об этом со ссылкой на итоги заседания Высшего совета по обороне Ливана сообщил телеканал LBCI.

Rhosus перевозило 2750 т селитры из Батуми в Мозамбик. В сентябре 2013 года оно сделало незапланированную остановку в Бейруте из-за неполадок на борту.

После проверки судна экипажу запретили выводить его из порта. Конфискованная с судна селитра хранилась на складе на 12-м причале порта Бейрута, ее должны были утилизировать. Из-за того, что на судне оставался опасный груз, ливанские власти оставили на нем четырех моряков, которые должны были ждать сменного экипажа.

Владельцем этого судна был предприниматель, проживающий на Кипре уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, утверждали моряки, работавшие на Rhosus. По их словам, владелец заявил, что обанкротился, и «фактически бросил судно». Юристы кредиторов получили три ордера на арест Rhosus, которое ходило под молдавским флагом.

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