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В посольстве в Бейруте сообщили о повреждении фасада здания из-за взрыва

Фото: Li Liangyong / XinHua Li / Global Look Press
Фото: Li Liangyong / XinHua Li / Global Look Press

Взрыв порту Бейрута повредил фасад российского посольства. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя дипмиссии.

Он добавил, что никто из сотрудников дипмиссии не пострадал. 

Последствия взрыва в порту Бейрута. Фоторепортаж
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РБК направил запрос в посольство России в Ливане.

Взрыв произошел 4 августа. Reuters со ссылкой на очевидцев передавал, что над местом взрыва поднимался столб дыма. По данным телеканал Al Arabiya, в Бейруте прогремело сразу несколько взрывов, а грохот был слышен более чем в 20 км от города.

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Теги: новости, Бейрут, взрыв
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