Общество , 04 авг, 19:55
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В посольстве в Бейруте сообщили о повреждении фасада здания из-за взрыва
Взрыв порту Бейрута повредил фасад российского посольства. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя дипмиссии.
Он добавил, что никто из сотрудников дипмиссии не пострадал.
РБК направил запрос в посольство России в Ливане.
Взрыв произошел 4 августа. Reuters со ссылкой на очевидцев передавал, что над местом взрыва поднимался столб дыма. По данным телеканал Al Arabiya, в Бейруте прогремело сразу несколько взрывов, а грохот был слышен более чем в 20 км от города.