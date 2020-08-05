Премьер-министр Ливана пообещал наказать виновных во взрыве в Бейруте

Все виновные за взрыв в порту Бейрута «заплатят цену», заявил премьер-министр Ливана Хассан Диаб в обращении к нации. Его слова передает ливанский телеканал LBC.

«То, что произошло сегодня, не осанется безнаказанным, ответственные за катастрофу заплатят цену», — сказал Диаб.

Премьер-министр добавил, что взрыв стал крупным национальным бедствием, поразившим страну, и обратился к «дружественным и братским странам» с просьбой о помощи.

Президент Ливана Мишель Аун объявил о созыве экстренного заседания Высшего совета обороны страны, передает телеканал Al Manar. Также Аун распорядился оказывать медицинскую помощь всем раненым за счет средств министерства здравоохранения и предоставить временное жилье всем жителям, дома которых оказались повреждены.