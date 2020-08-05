Трамп заявил о готовности США помочь Ливану после взрыва

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования жителям Ливана в связи со взрывом в Бейруте и сообщил о готовности США оказать помощь властям для ликвидации последствий катастрофы. Об этом президент сказал на брифинге, запись которого размещена на странице Белого дома в Twitter.

«Соединенные Штаты готовы помочь Ливану. У нас очень хорошие отношения с народом Ливана. Мы будем там, чтобы помочь», — сказал Трамп.

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