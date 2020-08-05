Губернатор Бейрута заявил о 300 тыс. оставшихся без крова после взрыва

Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в $3–5 млрд. В результате него погибли более 100 человек, около 4 тыс. ранены

Фото: Hussein Malla / AP

После взрыва в порту Бейрута без крова остались около 300 тыс. человек, заявил губернатор столицы Ливана Марван Аббуд, передает телеканал Al-Mayadeen.

По его словам, ущерб от взрыва может составить от $3 млрд до $5 млрд или больше.

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. Взрывная волна повредила здания в радиусе нескольких километров. По данным властей, погибли более 100 человек, свыше 4 тыс. пострадали. По словам министра здравоохранения Ливана Хасана Хамада, из-за нехватки мест в переполненных больницах многие из них до сих пор не могут получить медицинскую помощь.

В частности, четыре больницы разрушил взрыв, и пациентов перевели в другие. Помимо этого, в городе не хватает медицинских принадлежностей, и если учесть, что вдобавок в мире сейчас пандемия коронавируса, то ситуацию можно назвать «катастрофической в прямом смысле этого слова», заявил Хамад.