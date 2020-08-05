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Губернатор Бейрута заявил о 300 тыс. оставшихся без крова после взрыва

Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в $3–5 млрд. В результате него погибли более 100 человек, около 4 тыс. ранены
Фото: Hussein Malla / AP
Фото: Hussein Malla / AP

После взрыва в порту Бейрута без крова остались около 300 тыс. человек, заявил губернатор столицы Ливана Марван Аббуд, передает телеканал Al-Mayadeen.

По его словам, ущерб от взрыва может составить от $3 млрд до $5 млрд или больше.

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. Взрывная волна повредила здания в радиусе нескольких километров. По данным властей, погибли более 100 человек, свыше 4 тыс. пострадали. По словам министра здравоохранения Ливана Хасана Хамада, из-за нехватки мест в переполненных больницах многие из них до сих пор не могут получить медицинскую помощь.

В частности, четыре больницы разрушил взрыв, и пациентов перевели в другие. Помимо этого, в городе не хватает медицинских принадлежностей, и если учесть, что вдобавок в мире сейчас пандемия коронавируса, то ситуацию можно назвать «катастрофической в прямом смысле этого слова», заявил Хамад.

Причиной взрыва в Бейруте назвали груз со связанного с россиянином судна
Общество
Фото: Mohamed Azakir / Reuters

По версии властей Ливана, взорваться мог нитрат аммония, или аммиачная селитра, 2750 т которой уже шесть лет хранилось на складе в порту. Это кристаллическое вещество белого цвета, которое используется в качестве компонента для взрывчатки и как азотное удобрение.

Сотрудники порта решили заделать небольшие отверстия, через которые злоумышленники могли проникнуть на склад, чтобы украсть вещество. Взрыв произошел в ходе сварочных работ.

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Селитру конфисковали в сентябре 2014 года с судна Rhosus, которое перевозило груз из Батуми в Мозамбик и встало в порту из-за неполадок. После проверки экипажу судна запретили выводить его из порта. Конфискованная с Rhosus селитра хранилась на складе на 12-м причале порта Бейрута, ее должны были утилизировать.

Как выглядит порт Бейрута спустя сутки после взрыва. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Владельцем судна был предприниматель, уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, утверждали моряки, работавшие на Rhosus. По их словам, владелец объявил о банкротстве и «фактически бросил судно». Некоторые члены экипажа, которых ливанские власти оставили на борту из-за опасного груза, смогли вернуться на родину лишь через год.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Ливан, взрыв
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