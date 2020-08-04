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Очевидцы сообщили детали о взрыве в Бейруте

Министр здравоохранения ранее сообщил о 50 погибших и более чем о 2,7 тыс. пострадавших
Фото: Marwan Naamani / Global Look Press
Фото: Marwan Naamani / Global Look Press

При взрыве в Бейруте сначала ощущалось нечто похожее на землетрясение, затем последовал толчок, и от взрывной волны в домах выбило стекла. Об этом рассказал в эфире телеканала РБК очевидец событий в ливанской столице.

По словам собеседника телеканала, в момент взрыва он находился примерно в 500 м от места происшествия. Мужчина сообщил, что спустя примерно 10 секунд после начала «землетрясения» он почувствовал сильный толчок, люди упали на пол. Это сопровождалось громким звуком. «До сих пор в ушах звенит», — отметил очевидец.

Мощный взрыв в порту Бейрута. Главное
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Фото: Wael Hamzeh / EPA / ТАСС

Другой житель Бейрута, Пабло Абузейд, рассказал РБК, что при взрыве пострадали его офис и клуб — в помещениях выбиты стекла и повреждена мебель.

«Была очень сильная вибрация, как при землетрясении, потом произошел жуткий взрыв. Это было примерно в километре от меня. Я в жизни не слышал ничего подобного», — отметил он.

Последствия взрыва в порту Бейрута. Фоторепортаж
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Сальва Канж, проживающая в деревне Мтейн примерно в 50 км от Бейрута, также почувствовала взрыв. «Была вибрация и очень громкий звук. Мой двоюродный брат был добровольцем в пожарной части, он поехал на место происшествия тушить пожар, потом произошел взрыв. До сих пор мы не можем с ним связаться», — рассказала она РБК.

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Взрыв в порту ливанской столицы прогремел 4 августа. По последним данным, погибли более 50 человек, более 2,7 тыс. пострадали.

Точные причины взрыва пока неизвестны. По информации службы нацбезопасности Ливана, мог взорваться материал, конфискованный годы назад и хранившийся на складе в порту.

Авторы: Любовь Порываева, Анастасия Курносова
Теги: взрыв, Бейрут, Ливан
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