Очевидцы сообщили детали о взрыве в Бейруте

Министр здравоохранения ранее сообщил о 50 погибших и более чем о 2,7 тыс. пострадавших

Фото: Marwan Naamani / Global Look Press

При взрыве в Бейруте сначала ощущалось нечто похожее на землетрясение, затем последовал толчок, и от взрывной волны в домах выбило стекла. Об этом рассказал в эфире телеканала РБК очевидец событий в ливанской столице.

По словам собеседника телеканала, в момент взрыва он находился примерно в 500 м от места происшествия. Мужчина сообщил, что спустя примерно 10 секунд после начала «землетрясения» он почувствовал сильный толчок, люди упали на пол. Это сопровождалось громким звуком. «До сих пор в ушах звенит», — отметил очевидец.

Другой житель Бейрута, Пабло Абузейд, рассказал РБК, что при взрыве пострадали его офис и клуб — в помещениях выбиты стекла и повреждена мебель.

«Была очень сильная вибрация, как при землетрясении, потом произошел жуткий взрыв. Это было примерно в километре от меня. Я в жизни не слышал ничего подобного», — отметил он.