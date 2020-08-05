Губернатор Бейрута сообщил о гибели десяти пожарных при взрыве

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

В результате взрыва в порту Бейрута погибли десять членов пожарной команды. Об этом сообщает телеканал LBCI Nеws со ссылкой на губернатора города Марвана Аббуда.

Накануне Аббуд говорил, что связь со многими спасателями потеряна.

Ущерб от взрыва, в результате которого погибли более 100 человек, составит от $3 млрд до $5 млрд или даже больше, добавил Аббуд.

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