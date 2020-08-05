Губернатор Бейрута сообщил о гибели десяти пожарных при взрыве

Взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. По официальным данным, погибли более 100 человек, свыше 4 тыс. — пострадали. По версии властей Ливана, взорваться мог нитрат аммония, или аммиачная селитра, 2750 т которой уже шесть лет хранилось на складе в порту. Сотрудники порта решили залатать небольшие отверстия, через которые злоумышленники могли проникнуть на склад, чтобы украсть вещество. Взрыв произошел в ходе сварочных работ.
Вещество, хранившееся на складе, было конфисковано, в сентябре 2014 года с судна Rhosus, которое перевозило груз из Батуми в Мозамбик. В порту Бейрута оно сделало незапланированную остановку из-за неполадок на борту. Владельцем Rhosus, по словам моряков, которые там работали, был предприниматель, уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин. По словам экипажа, владелец Rhosus заявил, что обанкротился, и «фактически бросил судно».