Губернатор Бейрута сообщил о гибели десяти пожарных при взрыве

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 73,28 (-0,1) Инвестиции, 15:29
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 86,63 (+0,12) Инвестиции, 15:29
Остановись, мгновенье: какие методы используют для предсказания будущего Футурология, 17:00  Калви заявил о получении «оправдывающих» документов по уголовному делу Финансы, 16:57 В суде заявили о нахождении одного Ефремова в автомобиле в момент ДТП Общество, 16:54 Первый самолет МЧС России вылетел в Бейрут для помощи после взрыва Общество, 16:53 «Гарри Поттер с пушками»: зачем из фильма о волшебнике убрали магию Стиль, 16:53 WSJ сообщила об участии КНР в строительстве ядерного объекта для саудитов Политика, 16:44 МОЭК подала иск к Дому моды Вячеслава Зайцева более чем на 700 тыс. руб. Общество, 16:33 Проректора МГУ Гришина задержали и отправили в Саранск Общество, 16:24 Павлюченкова отказалась от участия в US Open из-за коронавируса Спорт, 16:20 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 августа Общество, 16:19 Forbes назвал Керимова самым богатым миллиардером России Бизнес, 16:18 Акции Sony на максимуме с 2001 года. Аналитики ждут роста благодаря PS5 Инвестиции, 16:17 Взрыв в порту Бейрута. Главное Общество, 16:13 Соцсети делают бизнес по-новому: дайджест иностранных СМИ Pro, 16:12
Общество ,  
0 

Губернатор Бейрута сообщил о гибели десяти пожарных при взрыве

Фото: Mohamed Azakir / Reuters
Фото: Mohamed Azakir / Reuters

В результате взрыва в порту Бейрута погибли десять членов пожарной команды. Об этом сообщает телеканал LBCI Nеws со ссылкой на губернатора города Марвана Аббуда.

Накануне Аббуд говорил, что связь со многими спасателями потеряна.

Число погибших в результате взрыва в Бейруте превысило 100 человек
Общество
Фото: Hassan Ammar / AP

Ущерб от взрыва, в результате которого погибли более 100 человек, составит от $3 млрд до $5 млрд или даже больше, добавил Аббуд.

Video

Взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. По официальным данным, погибли более 100 человек, свыше 4 тыс. — пострадали. По версии властей Ливана, взорваться мог нитрат аммония, или аммиачная селитра, 2750 т которой уже шесть лет хранилось на складе в порту. Сотрудники порта решили залатать небольшие отверстия, через которые злоумышленники могли проникнуть на склад, чтобы украсть вещество. Взрыв произошел в ходе сварочных работ.

Как выглядит порт Бейрута спустя сутки после взрыва. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Читайте на РБК Pro
Рита Макграт — РБК Pro: «Вашу бизнес-модель быстро скопируют» РБК Pro: как бороться с выгоранием на удаленке. Чеклист от Bloomberg РБК Pro: «Впечатление — это маркетинг». Лекция Джозефа Пайна «На какую зарплату вы рассчитываете?»: что ответить на собеседовании

Вещество, хранившееся на складе, было конфисковано, в сентябре 2014 года с судна Rhosus, которое перевозило груз из Батуми в Мозамбик. В порту Бейрута оно сделало незапланированную остановку из-за неполадок на борту. Владельцем Rhosus, по словам моряков, которые там работали, был предприниматель, уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин. По словам экипажа, владелец Rhosus заявил, что обанкротился, и «фактически бросил судно».

Теги: взрыв, Бейрут, пожарные
Материалы по теме
Власти Ливана назвали взрыв в Бейруте катастрофой «в полном смысле слова»
Общество
Взрыв в порту Бейрута. Главное
Общество
Посольство не получило новых данных о пострадавших в Бейруте россиянах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter