Стала известна жалоба капитана, который привез взорвавшийся груз в Бейрут

В обоих документах Прокошев также жаловался на отсутствие помощи от российских дипломатов в Ливане.

«Судно везло селитру из Грузии в Мозамбик. Судно арестовали, там была невыплата зарплаты членам экипажа, еще были технические проблемы. И судовладелец на самом деле судно бросил. Инспектора международной федерации транспортников им помогали выбраться оттуда. Насколько я знаю, выбрались они в конечно счете даже без зарплаты, но по крайней мере им удалось уехать. С тех пор, я так понимаю, эта селитра там и была, и вроде как она была перегружена в склад», — рассказал РБК первый заместитель председателя Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук.

В интервью порталу «Сибирь.Реалии» Борис Прокошев рассказал, что владельцем Rhosus был российский предприниматель Игорь Гречушкин, который только самому капитану остался должен в счет невыплаченной зарплаты $60 тыс.

«Пароход арестовали ливанские власти за неуплату портового сбора. Не знаю, о какой сумме шла речь. Кроме этого, команда узнала, что он не платил предыдущему экипажу судна, и забастовала: никуда мы не пойдем! В принципе, можно было уговорить экипаж дойти до Кипра, но из Бейрута нас не выпустили. Часть команды смогла покинуть Ливан, а меня, старшего механика, третьего механика и боцмана отказались выпускать. И мы там торчали 11 месяцев! Ни копейки нам не платили. И продукты он нам даже не покупал. Можно сказать, оставил нас в заведомо опасной ситуации, обрек на голод. Кормил нас порт», — рассказал Прокошев.

По его словам, после того как морякам в конце концов удалось добиться от ливанских властей разрешения покинуть судно и страну, более 2 тыс. т аммиачной селитры с Rhosus выгрузили и отправили на склад.

«Они сами виноваты. Незачем было арестовывать это судно, от него надо было скорее избавиться! Когда просили выпустить, надо было сказать: идите уже, ничего с вас не надо! А они начали требовать, чтобы им долг вернули за портовый сбор, — и вот что получилось. Ну и второе: этот нитрат аммония, удобрение, они могли бы вывезти на поля и запахать. Если груз никто не спрашивает, значит, он ничейный», — добавил Прокошев.

Сухогруз Rhosus, на котором в 2013 году в Бейрут был доставлен груз селитры, вез ее из Грузии в Мозамбик. По данным порталов Marinetraffic, Vesseltracking и VesselFinder, судно было построено в 1986 году, неоднократно меняло названия и ходило под флагом Молдавии. Премьер-министр Молдавии Ион Кику 5 августа сообщил, что Rhosus был исключен из госреестра судов страны в феврале 2014 года. По словам Прокошева, Rhosus «года два-три назад» утонул. «У него была небольшая дырка, надо было периодически откачивать воду. А если экипажа нет, некому это делать», — сказал бывший капитан.

Детонация хранившейся на одном из складов селитры предварительно названа причиной взрыва, прогремевшего в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Гриб от взрыва было видно за десятки километров, а взрывной волной повредило жилые дома и офисы в радиусе нескольких километров. Верховный совет обороны Ливана объявил город зоной бедствия.

Из-за взрыва без жилья остались около 300 тыс. человек. По оценкам властей, ущерб может составить не менее $3–5 млрд.