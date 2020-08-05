Общество , 05 авг, 12:16
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Как выглядит эпицентр взрыва в порту Бейрута спустя сутки. Фоторепортаж
4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв, повредивший сотни зданий в радиусе несколько километров. Как заявили власти, причиной взрыва стали сварочные работы на складе, где хранилось 2750 т нитрата аммония (аммиачной селитры). Погибли более ста человек, пострадали более 4 тыс. человек. Ущерб от взрыва оценен в $3-5 млрд. Как выглядит эпицентр взрыва — в фоторепортаже РБК
Порт в Бейруте, где произошел взрыв
Разрушенный взрывом дом недалеко от порта