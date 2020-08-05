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Бейрут объявили зоной бедствия после взрыва в порту

Члены совета обороны Ливана порекомендовали правительству ввести в Бейруте чрезвычайное положение, создать комиссию для расследования причин взрыва и выделить средства на покрытие расходов больниц

Верховный совет обороны Ливана по итогам экстренного заседания после взрыва в порту Бейрута объявил город зоной бедствия, передает ливанский телеканал LBC.

В связи с катастрофой члены совета рекомендовали правительству объявить в столице чрезвычайное положение на две недели, сообщает телеканал.

Кроме того, Верховный совет обороны предложил создать комиссию по расследованию причин взрыва, выделить средства на покрытие больничных расходов для оказания помощи раненым и выплатить компенсации семьям погибших. Также члены совета рекомендовали сформировать специальный фонд для получения пожертвований от других стран.

Премьер-министр Ливана пообещал наказать виновных во взрыве в Бейруте
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Из-за взрыва в районе порта Бейрута вечером во вторник, 4 августа, пострадала половина зданий административной части города, сообщил губернатор. По данным министра здравоохранения Ливана Хамада Хасана, из-за взрыва ранения получили порядка 2,7 тыс. человек, более 70 погибли.

По предварительной версии Службы национальной безопасности страны, причиной взрыва стали взрывоопасные материалы, которые хранились на складе в порту. Премьер-министр Ливана Хассан Диаб назвал взрыв национальным бедствием и пообещал, что все виновные за произошедшее «заплатят цену».

Последствия взрыва в порту Бейрута. Фоторепортаж
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Автор: Анастасия Батманова
Теги: Бейрут, Ливан, взрыв
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