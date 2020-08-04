СМИ назвали возможную причину взрыва в порту Бейрута

Взрыв в порту Бейрута, по неподтвержденным данным, произошел во время сварочных работ. Об этом сообщает ливанский телеканал LBC international со ссылкой на предварительные выводы силовых структур.

По информации телеканала, на одном из складов порта находилось 2700 тонн конфискованной селитры. Чтобы избежать кражи вещества, сотрудники порта решили заделать небольшое отверстие, через которое злоумышленники могли проникнуть на склад. При проведении сварочных работ произошла детонация.

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