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Среди пострадавших в Ливане оказалось почти 50 сотрудников ООН

При взрыве в порту Бейрута пострадали 48 сотрудников ООН, сообщил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, передает телеканал Al Jazeera в Twitter.

«В результате взрыва в Бейруте получили ранения 48 сотрудников ООН и 27 членов их семей», — сообщил Хак.

Согласно последним данным Минздрава Ливана, при взрыве пострадали более 4 тыс. человек, по меньшей мере 78 человек погибли.

Последствия взрыва в порту Бейрута. Фоторепортаж
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Взрыв в порту Бейрута произошел во вторник, 4 августа.В результате повреждения получила половина зданий административной части города. Пострадало в том числе здание российского посольства, сотрудница дипмиссии поранилась из-за осколков стекла.

Верховный совет обороны Ливана по итогам экстренного заседания объявил город зоной бедствия и рекомендовал правительству ввести в столице чрезвычайное положение на две недели. По предварительной версии Службы национальной безопасности страны, причиной взрыва стали взрывоопасные материалы, которые хранились на складе в порту.

Теги: Ливан, Бейрут, ООН
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