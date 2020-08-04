Путин выразил соболезнования президенту Ливана из-за взрыва в Бейруте

Фото: Bilal Jawich / Xinhua / Global Look Press

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ливана Мишелю Ауну в связи с разрушениями и жертвами после взрыва в Бейруте. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В России разделяют скорбь ливанского народа. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — отметил российский лидер в телеграмме.

Взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа. Гриб от взрыва было видно за десятки километров. Здания в радиусе нескольких километров были повреждены.

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан вскоре после взрыва сообщил о сотнях раненых и поручил больницам принимать пострадавших без отлагательств. Reuters передавал, что в результате взрыва есть погибшие.