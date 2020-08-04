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Мощный взрыв в порту Бейрута. Главное

В Бейруте, столице Ливана, прогремел мощный взрыв, повредивший многие здания. Власти заявили о большом количестве пострадавших. Главное о произошедшем — в материале РБК
Фото: Wael Hamzeh / EPA / ТАСС
Фото: Wael Hamzeh / EPA / ТАСС

Что произошло

  • Взрыв произошел в порту Бейрута вечером во вторник. Судя по видеозаписям очевидцев, ему предшествовал пожар.
  • Гриб от взрыва было видно за десятки километров. Взрывная волна повредила здания в близлежащих районах Бейрута в радиусе нескольких километров. Пострадало в том числе здание российской дипмиссии. Травмы получила сотрудница посольства.
  • По информации Reuters, погибли не менее десяти человек.
  • Пострадали сотни человек, заявил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан. Он поручил больницам принимать раненых без отлагательств.
  • Среди пострадавших — жена и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба.

Последствия взрыва в порту Бейрута. Фоторепортаж
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Причины

  • Точные причины взрыва еще неизвестны. Сообщается, что эпицентр находился в той части порта, где расположены складские помещения.
  • В качестве первой версии местные СМИ писали о том, что взорвалась пиротехника.
  • По данным службы нацбезопасности Ливана, взорвался материал, конфискованный годы назад и хранившийся на складе в порту (по данным СМИ, это был нитрат натрия).
Автор: Анастасия Антипова
Теги: взрыв, Бейрут, Ливан
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