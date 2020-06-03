Общество , 03 июн, 09:19
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Беспорядки в городах США. Главное
К Вашингтону стянули армейские подразделения, в городах США объявлен комендантский час, протестующие осаждают Белый дом. Что происходит в Соединенных Штатах — в материале РБК
Последние события
- По данным Associated Press, к 3 июня число жертв беспорядков достигло по меньшей мере 11 человек.
- Вечером 2 июня по местному времени, несмотря на объявленный комендантский час, протестующие собрались у Белого дома. Сотрудникам служб безопасности пришлось расширить защитный периметр резиденции. Часть протестующих отправилась к Капитолию.
- В район Вашингтона стянули около 1,6 тыс. военнослужащих. Представитель Пентагона заявил, что они готовы принять участие в подавлении беспорядков, если с ними не справится полиция.
- Помимо США протесты идут и в других странах. Например, во Франции, в Париже, полиции пришлось применить слезоточивый газ для разгона демонстрации.
- Сенат заблокировал резолюцию, которая осуждала действия Дональда Трампа в ходе беспорядков. Ее авторами были политические противники президента США — сенаторы от демократической партии.