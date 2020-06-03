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Беспорядки в городах США. Главное

К Вашингтону стянули армейские подразделения, в городах США объявлен комендантский час, протестующие осаждают Белый дом. Что происходит в Соединенных Штатах — в материале РБК
Фото: Julio Cortez / AP
Фото: Julio Cortez / AP

Последние события

Беспорядки на улицах американских городов. Фоторепортаж
Фотогалерея 

  • По данным Associated Press, к 3 июня число жертв беспорядков достигло по меньшей мере 11 человек.
  • Вечером 2 июня по местному времени, несмотря на объявленный комендантский час, протестующие собрались у Белого дома. Сотрудникам служб безопасности пришлось расширить защитный периметр резиденции. Часть протестующих отправилась к Капитолию.
  • В район Вашингтона стянули около 1,6 тыс. военнослужащих. Представитель Пентагона заявил, что они готовы принять участие в подавлении беспорядков, если с ними не справится полиция.
  • Помимо США протесты идут и в других странах. Например, во Франции, в Париже, полиции пришлось применить слезоточивый газ для разгона демонстрации.
  • Сенат заблокировал резолюцию, которая осуждала действия Дональда Трампа в ходе беспорядков. Ее авторами были политические противники президента США — сенаторы от демократической партии.

Протесты против действий полиции в США
Политика
Фото: Evan Vucci / AP

Что стало причиной протестов

  • Протесты вызваны гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания, это произошло 25 мая. 46-летнего Флойда задержали по подозрению в использовании поддельных купюр. Один из полицейских, Дерек Шовин, надавил ему коленом на горло, игнорируя слова Флойда о том, что он не может дышать. Этот эпизод попал на видео.
  • Через несколько часов Флойд умер в больнице. Четверо полицейских, производивших задержание, были уволены.
  • Шовин арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве.
  • По результатам первой экспертизы Флойд умер не от удушья. Специалисты сделали вывод, что причиной смерти могло стать сочетание обстоятельств задержания, сопутствующих проблем со здоровьем и возможной интоксикации. Родственники Флойда не согласны с результатами экспертизы и обратились к независимым экспертам.
  • Независимые судмедэксперты пришли к выводу, что причиной смерти стала механическая асфиксия.
  • После появления информации о смерти Флойда акции начались в Миннеаполисе, где он погиб, и переросли в погромы. В 40 городах страны ввели комендантский час. Часть протестующих параллельно акциям протеста занялась разграблением магазинов.

Реакция на беспорядки

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что эти протесты не имеют ничего общего со справедливостью, и пообещал не допустить в стране анархии.
  • Трамп также заявил, что США включат в список террористических организаций движение «Антифа», сторонники которого, как он считает, стоят за организацией беспорядков.
  • Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс высказала предположение, что к беспорядкам может быть причастна Россия, например в части использования подстрекательства в соцсетях.
  • Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала это заявление пропагандой.
  • В Кремле заявили, что точка зрения Райс ошибочна.
  • Американские чиновники обеспокоены, что массовые протесты в разных штатах могут спровоцировать новую вспышку COVID-19, отмечает The New York Times.
Автор: Анастасия Антипова
Теги: беспорядки, протесты, Вашингтон, Дональд Трамп, США
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