Мэр Нью-Йорка отменил комендантский час

Фото: Scott Heins / Getty Images

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио решил отменить комендантский час, введенный в начале недели в связи с беспорядками после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом де Блазио написал в Twitter.

«Мы отменяем комендантский час, это решение вступает в силу немедленно», — говорится в сообщении. Мэр отметил, что накануне жители города «показали себя с наилучшей стороны».

Де Блазио отменил действие комендантского часа на один день раньше, чем это было запланировано, отмечает CBS New York.

Беспорядки в американских городах начались после задержания афроамериканца Джорджа Флойда полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) 25 мая. Один из полицейских использовал против Флойда удушающий прием и игнорировал его слова о том, что ему трудно дышать. Позднее в тот же день Флойд умер в больнице.