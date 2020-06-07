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Протесты в США ,  
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Мэр Нью-Йорка отменил комендантский час

Фото: Scott Heins / Getty Images
Фото: Scott Heins / Getty Images

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио решил отменить комендантский час, введенный в начале недели в связи с беспорядками после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом де Блазио написал в Twitter.

«Мы отменяем комендантский час, это решение вступает в силу немедленно», — говорится в сообщении. Мэр отметил, что накануне жители города «показали себя с наилучшей стороны».

Де Блазио отменил действие комендантского часа на один день раньше, чем это было запланировано, отмечает CBS New York.

Беспорядки в городах США. Главное
Общество

Беспорядки в американских городах начались после задержания афроамериканца Джорджа Флойда полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) 25 мая. Один из полицейских использовал против Флойда удушающий прием и игнорировал его слова о том, что ему трудно дышать. Позднее в тот же день Флойд умер в больнице.

Видео задержания попало в Сеть, после чего в Миннеаполисе, а затем и в других крупных городах США начались протесты против полицейского насилия. В некоторых городах, в том числе в Нью-Йорке, протесты переросли в массовые беспорядки и грабежи. Как сообщил генпрокурор США Уильям Барр, во время беспорядков в стране пострадали 114 сотрудников правоохранительных органов, 22 из них попали в больницу. В 40 городах США ввели комендантский час.

Теги: комендантский час, Нью-Йорк
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