Трамп пообещал не допустить анархии в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны остановят беспорядки и насилие, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции. Видеозапись выступления главы государства опубликована в Twitter Белого дома.

«Моя администрация будет всегда выступать против жестокости, погромов и беспорядков», — сказал Трамп. Он отметил, что власти не позволят «небольшой группе преступников и вандалов» разрушать города. «Анархии не будет», — добавил он.

Трамп отметил, что власти поддерживают законопослушных граждан, которые стремятся к порядку и безопасности. Однако беспорядки «не имеют ничего общего со справедливостью и миром», сказал президент. В происходящем он обвинил радикальные группы левого толка.

Глава государства добавил, что попросил министерство юстиции ускорить расследование смерти Флойда. Он также сообщил, что беседовал с родственниками погибшего и выразил им соболезнования.