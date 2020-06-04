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Задержанным из-за смерти афроамериканца полицейским предъявили обвинения

Фото: Keystone Press Agency / Global Look
Фото: Keystone Press Agency / Global Look

Троим полицейским, задержанных после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, предъявили обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству, сообщает CNBC со ссылкой на генпрокурора штата Миннесоты Кита Эллисона.

Офицеру Дерека Шовена, который надавил коленом на горло Флойда во время задержания, ранее предъявили обвинения в непредумышленном убийстве второй степени и убийстве третьей степени. Теперь ему добавили обвинения в убийстве второй степени.

Флойд был задержан 25 мая в городе Миннеаполисе (Миннесота). Его заподозрили в попытке расплатиться фальшивыми деньгами в магазине. Момент задержания полицейскими засняли уличные камеры наблюдения, а также прохожие. На кадрах белокожие полицейские повалили Флойда на асфальт и удерживали его, один из них положил колено ему на шею, хотя Флойд просил отпустить его и говорил: «Я не могу дышать» (I can't breath). Задержанный потерял сознание и был госпитализирован, а позже умер.

В Миннесоте начали расследовать действия полиции на фоне протестов
Общество
Фото: Wong Maye-E / АР

После смерти Флойда в Миннеаполисе, а затем в прочих штатах США и других странах начались протесты. Фраза «Я не могу дышать», которую повторял афроамериканец, стала одним из их лозунгов. Полицейских, проводивших задержание уволили. Расследовать действия правоохранительных органов начали 3 июня.

Материал дополняется.

Теги: США
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