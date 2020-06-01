Беспорядки на улицах американских городов. Фоторепортаж
Протесты, которые начались в Миннеаполисе, перекинулись на другие американские города. В ночь на 1 июня протестующие собрались у Белого дома в Вашингтоне
Массовые протесты идут в США уже несколько дней из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). В ходе задержания 25 мая один из полицейских надавил ему коленом на шею. Позже Флойд умер в больнице
На фото: протесты в Нью-Йорке
В 40 американских городах ввели комендантский час
На фото: столкновения в Бостоне, Массачусетс
Беспорядки сопровождаются мародерством
На фото: разграбленный магазин в Филадельфии, Пенсильвания
За шесть дней беспорядков арестованы более 4 тыс. человек.
На фото: протест в Лас-Вегасе
Полицейский Дерек Шовин, который на видео надавил умершему Флойду на шею, был уволен, а 29 мая арестован. Ему предъявлено обвинение в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве. Семья Флойда назвала арест Шовина долгожданным, но запоздалым шагом
На фото: протесты в городе Роли, Северная Каролина
Среди задержанных в Нью-Йорке — дочь мэра города Билла де Блазио Киара
На фото: протесты в Атланте, Джорджия
Части национальной гвардия введены в «горячие точки» в 20 штатах
На фото: протесты в Луисвилле, Кентукки
Во многих городах протестующие блокируют дороги
На фото: Лос-Анджелес, Калифорния
На фото: протестующие у здания суда в Сан-Франциско, Калифорния.