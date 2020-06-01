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Курс доллара на 2 июня USD ЦБ: 69,71 (-1,04)

Курс евро на 2 июня EUR ЦБ: 77,64 (-0,91)

Суд обнародовал результаты новой экспертизы по делу Серебренникова

Беспорядки на улицах американских городов. Фоторепортаж

Мурашко назвал детскую смертность одной из самых низких в истории

Мишустин заявил об «осторожном оптимизме» по эпидемии коронавируса

Джон Макафи неверит, что биткоин может стоить $1 млн

Тутберидзе вернулась в Россию из США

РБК Pro: почему на производстве продолжают гибнуть люди. Пять причин

Четыре антисептика и зомбиленд: как работают водители такси и курьеры

МИД назвал пропагандой заявление о причастности России к протестам в США

Больше 50% россиян выступили за уменьшение числа запретов после пандемии

Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве

В Италии заявили о готовности принять российских туристов с 15 июня

Геркус осудил «Локомотив» за отказ дать Семину голос по новому тренеру

Минздрав оценил в 90% эффективность российского препарата от COVID-19