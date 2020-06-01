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Беспорядки на улицах американских городов. Фоторепортаж

В США продолжаются жесткие уличные протесты, вызванные смертью Джорджа Флойда. Арестованы более 4 тыс. человек. Ночью 1 июня против демонстрантов у Белого дома был применен слезоточивый газ.
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Протесты, которые начались в Миннеаполисе, перекинулись на другие американские города. В ночь на 1 июня протестующие собрались у Белого дома в Вашингтоне

Фото: Jeenah Moo / Reuters
Фото: Jeenah Moo / Reuters

Массовые протесты идут в США уже несколько дней из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). В ходе задержания 25 мая один из полицейских надавил ему коленом на шею. Позже Флойд умер в больнице

На фото: протесты в Нью-Йорке

Фото: Brian Snyder / Reuters
Фото: Brian Snyder / Reuters

В 40 американских городах ввели комендантский час

На фото: столкновения в Бостоне, Массачусетс

Фото: Mark Makela / Getty Image
Фото: Mark Makela / Getty Image

Беспорядки сопровождаются мародерством

На фото: разграбленный магазин в Филадельфии, Пенсильвания

Фото: Steve Marcus / AP
Фото: Steve Marcus / AP

За шесть дней беспорядков арестованы более 4 тыс. человек.

На фото: протест в Лас-Вегасе

Фото: Jonathan Drake / Reuters
Фото: Jonathan Drake / Reuters

Полицейский Дерек Шовин, который на видео надавил умершему Флойду на шею, был уволен, а 29 мая арестован. Ему предъявлено обвинение в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве. Семья Флойда назвала арест Шовина долгожданным, но запоздалым шагом

На фото: протесты в городе Роли, Северная Каролина

Фото: Dustin Chambers / Reuters
Фото: Dustin Chambers / Reuters

Среди задержанных в Нью-Йорке — дочь мэра города Билла де Блазио Киара

На фото: протесты в Атланте, Джорджия
 

Фото: Bryan Woolston / Reuters
Фото: Bryan Woolston / Reuters

Части национальной гвардия введены в «горячие точки» в 20 штатах

На фото: протесты в Луисвилле, Кентукки

Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Во многих городах протестующие блокируют дороги

На фото: Лос-Анджелес, Калифорния

Фото: Patrick T. Fallon / Reuters
Фото: Patrick T. Fallon / Reuters
На фото: протестующие кидают яйца в полицейскую машину в Лонг-Бич, Калифорния
Фото: Jeff Chiu / AP
Фото: Jeff Chiu / AP

На фото: протестующие у здания суда в Сан-Франциско, Калифорния.


 
Теги: мультимедиа, США, беспорядки
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