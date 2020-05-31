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Трамп анонсировал включение движения «Антифа» в список террористических

Фото: Stephen Lam / Getty Images
Фото: Stephen Lam / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что движение «Антифа» может быть включено в список террористических организаций. Об этом он написал в Twitter.

«Соединенные Штаты признают «Антифа» террористической организацией», — сказал глава государства.

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Такое заявление Трамп сделал на фоне массовых протестов, которые охватили страну после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер в начале этой недели после жесткого задержания со стороны сотрудников полиции. Кадры задержания Флойда, которого подозревали в использовании фальшивых купюр при попытке расплатиться в магазине, были выложены в Сеть. На них было видно, как полицейский во время задержания подозреваемого придавил коленом его шею. Флойд начал кричать, что не может дышать, однако полицейские на это никак не реагировали. Вскоре после этого мужчина умер в больнице. На следующий день четверых сотрудников полиции, которые принимали участие в задержании Флойда, уволили со службы. Одному из них предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.

Этот инцидент сперва привел к массовым протестам в Миннеаполисе, где происходило задержание Флойда, а затем и в десятках других крупных городов страны. Активные демонстрации переросли в беспорядки, в которых в том числе участвуют сторонники «Антифа». В результате беспорядков среди гражданских и сотрудников спецслужб есть погибшие и пострадавшие.

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О намерениях признать движение «Антифа» террористической Трамп уже говорил летом прошлого года. Тогда президент сделал подобное заявление на фоне готовящихся в Портленде (штат Орегон) акций с участием ультраправых и антифашистов.

Теги: Дональд Трамп, Антифа, террористическая организация
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