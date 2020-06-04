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Протесты в США ,  
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Минюст США подсчитал число пострадавших в протестах правоохранителей

Сотрудники правоохранительных органов во время массовых беспорядков в США
Сотрудники правоохранительных органов во время массовых беспорядков в США (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Во время массовых беспорядков в США, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, в стране пострадали 114 сотрудников правоохранительных органов, 22 госпитализированы. Об этом во время пресс-конференции сообщил генпрокурор США Уильям Барр, передает Reuters.

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«Мы видели доказательства того, что Антифа (антифашистское движение. — РБК) и другие подобные экстремистские группы, а также участники различных политических убеждений были вовлечены в подстрекательство к насильственной деятельности и участие в ней», — сообщил Барр.

Генпрокурор добавил, что федеральные агенты арестовали 51 человека.

Протесты против действий полиции в США
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Фото: Evan Vucci / AP

Протесты в США начались в конце мая, после смерти в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда, которого подозревали в использовании фальшивых купюр. Полицейские положили Флойда лицом на асфальт, один из них встал ему коленом на шею, несмотря на выкрики мужчины о том, что ему нечем дышать. Флойд умер в больнице. Инцидент попал на видео и вызвал массовые протесты, которые сначала начались в Миннеаполисе, а затем распространились на всю страну.

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Несмотря на комендантский час, введенный в 40 городах, протестующие остаются на улицах и в Вашингтоне, и в Нью-Йорке. Протесты сопровождаются столкновениями с полицией.

Теги: акции протеста, США
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