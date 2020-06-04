Минюст США подсчитал число пострадавших в протестах правоохранителей

Сотрудники правоохранительных органов во время массовых беспорядков в США (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Во время массовых беспорядков в США, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, в стране пострадали 114 сотрудников правоохранительных органов, 22 госпитализированы. Об этом во время пресс-конференции сообщил генпрокурор США Уильям Барр, передает Reuters.

«Мы видели доказательства того, что Антифа (антифашистское движение. — РБК) и другие подобные экстремистские группы, а также участники различных политических убеждений были вовлечены в подстрекательство к насильственной деятельности и участие в ней», — сообщил Барр.

Генпрокурор добавил, что федеральные агенты арестовали 51 человека.