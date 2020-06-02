Независимые эксперты назвали причину смерти Джорджа Флойда

Афроамериканец Джордж Флойд, после смерти которого в США начались массовые протесты, умер от удушения в результате убийства. К такому выводу пришли два независимых судмедэксперта, проводивших вскрытие мужчины, передает Reuters.

«Механическая асфиксия является причиной смерти, а убийство — способом смерти», — сказала доктор Аллесия Уилсон из Мичиганского университета.

Доктор Майкл Баден, один из врачей, который сделал вскрытие по просьбе семьи Флойда, сообщил, что у погибшего не было заболеваний, которые могли бы привести к смерти. Он добавил, что смерть была вызвана как давлением на шею, так и на спину мужчины.

Как передает Reuters, ранее судмедэксперты округа Хеннепин (штат Миннесота) представили иные оценки. По их данным, Флойд умер не из-за удушения. Судмедэксперты отмечали, что к смерти афроамериканца могли привести имевшиеся у него заболевания, а также интоксикация и тот факт, что он был обездвижен.