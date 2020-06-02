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Независимые эксперты назвали причину смерти Джорджа Флойда

Афроамериканец Джордж Флойд, после смерти которого в США начались массовые протесты, умер от удушения в результате убийства. К такому выводу пришли два независимых судмедэксперта, проводивших вскрытие мужчины, передает Reuters.

«Механическая асфиксия является причиной смерти, а убийство — способом смерти», — сказала доктор Аллесия Уилсон из Мичиганского университета.

Доктор Майкл Баден, один из врачей, который сделал вскрытие по просьбе семьи Флойда, сообщил, что у погибшего не было заболеваний, которые могли бы привести к смерти. Он добавил, что смерть была вызвана как давлением на шею, так и на спину мужчины.

Протесты против действий полиции в США
Политика
Фото: Evan Vucci / AP

Как передает Reuters, ранее судмедэксперты округа Хеннепин (штат Миннесота) представили иные оценки. По их данным, Флойд умер не из-за удушения. Судмедэксперты отмечали, что к смерти афроамериканца могли привести имевшиеся у него заболевания, а также интоксикация и тот факт, что он был обездвижен.

Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивых денег 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота). Четверо полицейских повалили его на землю, и один из них прижал его шею коленом. При этом задержанный говорил, что не может дышать. Однако полицейские это проигнорировали. Позже Флойд скончался.

Его смерть вызвала массовые протесты по всей стране. Протестующие поджигают машины и здания, грабят магазины. В десятках городов, в том числе в Вашингтоне и Нью-Йорке, ввели комендантский час. Президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные федеральные силы для пресечения беспорядков.

Теги: США, смерть, массовые протесты, полиция
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