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Протесты в США ,  
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Трамп приказал вывести Нацгвардию из Вашингтона

Обстановка в городе «под безупречным контролем», сообщил президент. При этом он отметил, что бойцы Национальной гвардии смогут быстро вернуться в Вашингтон, «если понадобится»
Фото: Chip Somodevilla / Getty Image
Фото: Chip Somodevilla / Getty Image

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о выводе сил Национальной гвардии из Вашингтона, куда они были направлены из-за протестов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Запись об этом появилась в Twitter-аккаунте Трампа.

«Я только что отдал приказ начать процесс вывода Национальной гвардии из Вашингтона, так как там все под безупречным контролем. Они отправятся домой, но могут быстро вернуться, если понадобится», — написал Трамп.

Он также добавил, что прошлым вечером протестующих в столице было гораздо меньше, чем ожидалось.

В более раннем твите Трамп также отметил меньшее, по сравнению с ожиданиями, количество протестующих и похвалил Национальную гвардию, Секретную службу и полицию города за «невероятную работу».

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Протесты в Вашингтоне начались в конце мая. Протестующие собирались на площади Лафайет у Белого дома. Полиции тогда пришлось оцепить здание, выход из него временно был запрещен. 31 мая обстановка в столице усугубилась, полицейские начали применять слезоточивый газ для разгона протестующих. СМИ сообщали, что участники акций протеста переворачивали и поджигали припаркованные у Белого дома машины. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер привлекла силы Нацгвардии США для нормализации ситуации. Тогда же в городе был введен комендантский час.

По словам Трампа, в ходе протестов в Вашингтоне демонстранты также захватили полицейский участок, подожгли церковь и осквернили мемориал Линкольна и мемориал Второй мировой войны. Президент назвал выступления актами внутреннего терроризма.

2 июня Пентагон стянул около 1,6 тыс. военнослужащих в район Вашингтона. Бойцы находились в состоянии повышенной боевой готовности для того, чтобы по мере необходимости принять участие в разгоне беспорядков.

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Вечером 4 июня комендантский час в Вашингтоне был отменен. Глава управления полиции округа Колумбия Питер Ньюшам сообщил, что накануне в городе не был арестован ни один человек.

Джордж Флойд был задержан 25 мая, его подозревали в использовании фальшивых купюр. Во время задержания один из полицейских надавил ему коленом на горло, проигнорировав слова Флойда о том, что он не может дышать. Позже задержанный умер в больнице. Его смерть спровоцировала массовые акции протеста во многих городах США, которые переросли в беспорядки, погромы и поджоги.

Автор: Мария Лисицына
Теги: беспорядки, акции протеста, Дональд Трамп, Вашингтон, Национальная гвардия
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