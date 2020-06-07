Трамп приказал вывести Нацгвардию из Вашингтона

Обстановка в городе «под безупречным контролем», сообщил президент. При этом он отметил, что бойцы Национальной гвардии смогут быстро вернуться в Вашингтон, «если понадобится»

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Президент США Дональд Трамп отдал приказ о выводе сил Национальной гвардии из Вашингтона, куда они были направлены из-за протестов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Запись об этом появилась в Twitter-аккаунте Трампа.

«Я только что отдал приказ начать процесс вывода Национальной гвардии из Вашингтона, так как там все под безупречным контролем. Они отправятся домой, но могут быстро вернуться, если понадобится», — написал Трамп.

Он также добавил, что прошлым вечером протестующих в столице было гораздо меньше, чем ожидалось.

В более раннем твите Трамп также отметил меньшее, по сравнению с ожиданиями, количество протестующих и похвалил Национальную гвардию, Секретную службу и полицию города за «невероятную работу».