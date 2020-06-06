В Миннеаполисе полицейским запретят использовать удушающие приемы

Городские власти Миннеаполиса (штат Миннесота) решили запретить полицейским использовать удушающие приемы после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на представителя управления штата по правам человека Ребекку Луцеро.

Кроме того, полицейские будут обязаны сообщать о любых случаях насилия против граждан со стороны своих коллег. Если они станут свидетелями таких действий и не попытаются их остановить, их также привлекут к ответственности, сообщила Луцеро.

Для применения полицейскими дубинок, слезоточивого газа, резиновых пуль или светошумовых гранат впредь потребуется санкция шефа полиции, передает агентство.

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