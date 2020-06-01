МИД назвал пропагандой заявление о причастности России к протестам в США

Беспорядки в Сен-Поле, штат Миннесота. 28 мая 2020г. (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Пытаясь обвинять Россию во всем, что их не устраивает, власти США совершают «роковую ошибку». Об этом официальный представитель МИДа Мария Захарова написала в своем Facebook, отвечая на заявление Сьюзан Райс, бывшего советника по нацбезопасности в администрации экс-президента Барака Обамы.

Она заявила, что экс-госсекретарь Хилари Клинтон и команда экс-лидера США Барака Обамы придумали «глупейшую концепцию обвинения России» во всем, что им не нравится. Теперь, по ее словам, эту политику проводит действующее американское правительство.

«Эту ошибку пытаетесь повторить сегодня, прибегая вместе с журналистом CNN к грязным методам информационной манипуляции: фейковые заявления и ноль фактов в их поддержку. Ваше интервью CNN — это и есть пропаганда», — написала Захарова.

Представитель МИД добавила, что соцсети, которые якобы использует Россия для разжигания протестов в США, принадлежат американцам и законодательно контролируются ими.

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