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Протесты в США ,  
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Массовые акции протеста против расизма прошли в ряде городов Европы

Многотысячные акции протеста против расизма прошли в ряде европейских городов из-за гибели в США афроамериканца Джорджа после задержания полицейскими. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, самая массовая акция прошла в Мадриде у здания посольства США, где собрались несколько десятков тысяч человек. Митингующие держали плакаты с надписью «Я не могу дышать» — эту фразу Джордж Флойд произнес во время задержания полицейскими. Участники акции потребовали от испанского правительства усилить борьбу с проявлениями расизма. Протесты прошли и в других городах Испании — в Барселоне, Севилье, Валенсии, Овьедо, Бильбао, Малаге и Сарагосе. 

Также тысячи демонстрантов прошли по улицам Рима, отмечает агентство. Митингующие в Брюсселе собрались в центре города на площади перед дворцом.

Накануне аналогичная акция прошла в Лондоне. В шествии приняла участие британская певица Мадонна, которая пришла при помощи костылей, так как ранее она получила травму, неудачно упав со стула во время выступления.

Акция также прошла и в Канаде, в которой принял участие премьер-министр страны Джастин Трюдо. В память о погибшем он преклонил колено. 

Протесты против действий полиции в США
Политика
Фото: Evan Vucci / AP

Джордж Флойд погиб 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) при задержании полицейскими, которые заподозрили его в расплате фальшивыми купюрами в магазине. Во время задержания один из полицейских надавил Флойду коленом на горло. Темнокожий мужчина кричал, что ему трудно дышать. Он просил полицейских чтобы они отпустили его, но они не реагировали на его слова. Впоследствии Флойд умер в больнице от асфиксии.

Позже были уволены четверо полицейских. Один из них был обвинен в убийстве по неосторожности.

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Фото: Elijah Nouvelage / Getty Images

Как утверждается в заключении судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин утверждается, Флойд был заражен коронавирусом. Церемония прощания с ним состоялась 4 июня в Миннеаполисе.

Из-за гибели Флойда митинги также проходят в ряде городов США, где с начала беспорядков в стране погибли не менее 11 человек.

Теги: Европа, расизм, акция протеста
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В Австралии прошли протесты против расизма
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