Политика , 01 июн, 12:35
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Кремль назвал инсинуацией слова о причастности Москвы к беспорядкам в США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инсинуацией утверждение бывшего советника президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о причастности Москвы к беспорядкам, возникшим после смерти Джорджа Флойда, сообщает корреспондент РБК.
«Она (эта точка зрения. — РБК) ошибочная. Насколько понимает Кремль, она не может отражать официальную точку зрения Вашингтона», — сказал Песков.
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