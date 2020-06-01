Экс-советник Обамы заявила о причастности России к беспорядкам в США

По словам Сьюзан Райс, в массовых акциях участвуют как мирные протестующие, так и экстремисты. Она допустила, что Россия может подстрекать последних при помощи соцсетей и «каким-то образом» финансировать беспорядки

Сьюзан Райс (Фото: Mark Humphrey / AP)

За беспорядками в ходе протестов, которые начались в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, может стоять Россия. Такое предположение в интервью CNN выразила бывший советник по национальной безопасности в администрации экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс. Внимание на это обратил Fox News.

«У нас есть мирные протестующие, сосредоточенные на реальной боли и неравенстве, с которыми мы все сталкиваемся, с которыми нужно бороться, — заявила Райс. — Также у нас есть экстремисты, которые пытаются превратить протесты в что-то совершенно другое». По словам Райс, основываясь на собственном опыте, она допускает, что к беспорядкам во время акций протеста может быть причастна Россия.

Выдержки из интервью опубликовал в своем Twitter ;урналист Аарон Мэйт.

«Я не удивлюсь, если узнаю, что они [русские] подстрекали некоторых из экстремистов с помощью социальных сетей. Я не удивлюсь, если узнаю, что они финансируют это каким-то образом или в той или иной форме», — продолжила экс-советник Обамы. Никаких доказательств в поддержку своей точки зрения она не привела, отмечает Fox News.