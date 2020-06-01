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Политика ,  
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Экс-советник Обамы заявила о причастности России к беспорядкам в США

По словам Сьюзан Райс, в массовых акциях участвуют как мирные протестующие, так и экстремисты. Она допустила, что Россия может подстрекать последних при помощи соцсетей и «каким-то образом» финансировать беспорядки
Сьюзан Райс
Сьюзан Райс (Фото: Mark Humphrey / AP)

За беспорядками в ходе протестов, которые начались в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, может стоять Россия. Такое предположение в интервью CNN выразила бывший советник по национальной безопасности в администрации экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс. Внимание на это обратил Fox News.

«У нас есть мирные протестующие, сосредоточенные на реальной боли и неравенстве, с которыми мы все сталкиваемся, с которыми нужно бороться, — заявила Райс. — Также у нас есть экстремисты, которые пытаются превратить протесты в что-то совершенно другое». По словам Райс, основываясь на собственном опыте, она допускает, что к беспорядкам во время акций протеста может быть причастна Россия.

Выдержки из интервью опубликовал в своем Twitter ;урналист Аарон Мэйт.

«Я не удивлюсь, если узнаю, что они [русские] подстрекали некоторых из экстремистов с помощью социальных сетей. Я не удивлюсь, если узнаю, что они финансируют это каким-то образом или в той или иной форме», — продолжила экс-советник Обамы. Никаких доказательств в поддержку своей точки зрения она не привела, отмечает Fox News.

Флойд умер в начале прошлой недели после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе, штат Миннесота. После этого в крупных городах Соединенных Штатов, в том числе Вашингтоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Атланте, Лас-Вегасе, Фергюсоне вспыхнули беспорядки. Сперва начались мирные демонстрации, люди выходили на улицы с плакатами и лозунгами. Однако впоследствии мероприятия переросли в столкновения с полицией. Демонстранты бросали в них камни и бутылки. Среди гражданских и сотрудников спецслужб есть погибшие и пострадавшие.

Протесты после гибели афроамериканца в городах США. Фоторепортаж
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Президент США Дональд Трамп направил в Миннесоту войска национальной гвардии. В Миннеаполисе ввели режим ЧС, затем мэр города установил комендантский час. Как передает CNN, его ввели в 40 городах страны, в том числе и столице. С четверга, 28 мая, полицейские задержали почти 1,7 тыс. протестующих в 22 городах.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: США, протесты, беспорядки
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