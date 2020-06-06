История беспорядков из-за расовой дискриминации в США. Фоторепортаж

Погром в Талсе, 1921 год

30 мая 1921 года в Талсе (штат Оклахома) чернокожий чистильщик обуви Дик Роуленд был обвинен в нападении на белую 17-летнюю Сару Пейдж. Роуленд был задержан и помещен в тюрьму, у которой 31 мая на акцию с требованием казнить его собрались члены местного отделения ку-клукс-клана. Когда к тюрьме подошли местные чернокожие ветераны Первой мировой войны с требованием отпустить Роуленда, началась перестрелка, в которой погибли 12 человек, большинство из которых — белые. После этого начались массовые беспорядки в благополучном чернокожем квартале Талсы Гринвуде, который в то время называли Уолл-стрит для черных за большое количество богатых адвокатов, врачей и ученых афроамериканцев, живших там.

1 июня район обстреляли зажигательными снарядами с воздуха — несколько членов ку-клукс-клана использовали для этого бипланы городской почтово-транспортной авиакомпании. Гринвуд был полностью уничтожен. Без крова остались около 10 тыс. человек. Погибли 350 человек. Роуленда отпустили из тюрьмы, так как обстоятельства нападения, в котором его обвинили, так и не были установлены. Он и его семья вскоре покинули Талсу. Гринвуд был восстановлен за несколько лет, но не стал таким же благополучным и полностью исчез как отдельный район в 60-х годах XX века. Мемориал погибшим во время погрома был открыт только в 2010 году