История беспорядков из-за расовой дискриминации в США. Фоторепортаж
27 июля 1919 года чернокожий подросток Юджин Уильямс во время купания в озере пересек границу, которая разделяла зону для купания белых и чернокожих. В то время на пляжах Чикаго действовала расовая сегрегация. Купавшиеся с другой стороны забросали Уильямса камнями, и он утонул. Полицейский отказался арестовывать убийц, но арестовал чернокожего свидетеля происшедшего. Вечером того же дня в городе начались беспорядки: белые нападали на чернокожих. Погромы продолжались неделю, погибли 38 человек. 3 августа по приказу губернатора штата Иллинойс Френка Лоудена в город вошла Национальная гвардия и насилие было остановлено
30 мая 1921 года в Талсе (штат Оклахома) чернокожий чистильщик обуви Дик Роуленд был обвинен в нападении на белую 17-летнюю Сару Пейдж. Роуленд был задержан и помещен в тюрьму, у которой 31 мая на акцию с требованием казнить его собрались члены местного отделения ку-клукс-клана. Когда к тюрьме подошли местные чернокожие ветераны Первой мировой войны с требованием отпустить Роуленда, началась перестрелка, в которой погибли 12 человек, большинство из которых — белые. После этого начались массовые беспорядки в благополучном чернокожем квартале Талсы Гринвуде, который в то время называли Уолл-стрит для черных за большое количество богатых адвокатов, врачей и ученых афроамериканцев, живших там.
1 июня район обстреляли зажигательными снарядами с воздуха — несколько членов ку-клукс-клана использовали для этого бипланы городской почтово-транспортной авиакомпании. Гринвуд был полностью уничтожен. Без крова остались около 10 тыс. человек. Погибли 350 человек. Роуленда отпустили из тюрьмы, так как обстоятельства нападения, в котором его обвинили, так и не были установлены. Он и его семья вскоре покинули Талсу. Гринвуд был восстановлен за несколько лет, но не стал таким же благополучным и полностью исчез как отдельный район в 60-х годах XX века. Мемориал погибшим во время погрома был открыт только в 2010 году
В 1962 году афроамериканец Джеймс Мередит решил поступить в Миссисипский университет. После нескольких отказов в зачислении он подал иск, дело вскоре дошло до Верховного суда, который принял решение о незаконности действий администрации учебного заведения. Губернатор штата Миссисипи Росс Барнет и часть жителей выступили против такого решения. «Я сегрегационист из Миссисипи и горжусь этим», — заявил Барнет. В студенческом городке начались многочисленные протесты. В дело вмешался президент США Джон Кеннеди, в штат были введены 30 тыс. бойцов Национальной гвардии. 30 сентября Мередит был зачислен в университет, куда пришел в сопровождении федеральных маршалов, что спровоцировало еще более масштабные акции протеста, которые переросли в беспорядки. Погибли два человека, более 300 получили ранения. Мередиту все же удалось окончить вуз по специальности «политология». Он до сих пор живет в Миссисипи и работает в системе государственного образования
11 августа 1965 года в Лос-Анджелесском районе Уоттс офицер полиции Ли Миникус остановил автомобиль, заподозрив его водителя в управлении в нетрезвом виде. За рулем находился 21-летний Маркетт Фрай. На пассажирском сиденье был брат Фрая, Рональд, который в момент задержания Маркетта пошел за их матерью. Прибывшие на место полицейские пытались арестовать Маркетта, применив грубую физическую силу. Собравшаяся на месте толпа прохожих, в том числе мать и брат Фрая, начали закидывать правоохранителей различными предметами. Семья Фрая в итоге была задержана, но толпа не расходилась. Полиция начала разгонять собравшихся, что в итоге привело к беспорядкам и многочисленным арестам.
К 13 августа беспорядки стали нарастать. В них приняли участие от 30 тыс. до 35 тыс. человек. Многие магазины оказались разграблены, участились нападения на белых жителей города. Были объявлены военное положение и комендантский час. В ходе волнений погибли 34 человека, более 1 тыс. были ранены. После подавления беспорядков расследованием их причин занялась специальная комиссия, которая выпустила доклад с рекомендациями, как предотвратить подобное в дальнейшем. Рекомендации включали в себя в том числе улучшение связей между полицией и общинами, увеличение числа приютов для малообеспеченных граждан, увеличение числа проектов профессиональной подготовки, повышение качества медицинского обслуживания. Большинство рекомендаций не были выполнены
Мартин Лютер Кинг-младший, американский проповедник и правозащитник, был убит в Мемфисе, штат Техас, 4 апреля 1968 года. Мирные акции скорби вскоре переросли в беспорядки, которые вспыхнули на территории сотни американских городов и длились четыре дня. Погибли более 20 человек, тысячи были арестованы
3 марта 1991 года четверо полицейских при задержании жестоко избили чернокожего Родни Кинга. Он вел машину, будучи нетрезвым, и отказался остановиться, несмотря на приказ. Остановить его полицейским удалось, только врезавшись в бок его автомобиля. Сначала Кинг отказывался выйти из машины, а затем начал сопротивляться. В итоге полицейские применили к нему электрошокер и дубинки. У Кинга треснула лицевая кость, было сломано правое колено, зафиксированы синяки и открытые раны. Согласно видеозаписи, сделанной одним из жителей квартиры, балкон которой выходил на место происшествия, полицейские по очереди избивали Кинга дубинками в течение полутора минут. Кинг подал в суд, который в 1993 году оправдал троих из четырех полицейских.
Вердикт присяжных привел к массовым акциям протеста, которые быстро переросли в беспорядки, в том числе и в Сан-Франциско. Было сожжено более 5 тыс. зданий, 55 человек погибли, около 2 тыс. ранены, 12 тыс. арестованы. Бунты длились два дня, после их подавления был назначен новый суд над полицейскими, задержавшими Кинга. Двое из них были осуждены, и все четверо уволены из полиции. Родни Кингу была выплачена компенсация в размере $3,8 млн. Сцена избиения стала одним из элементов массовой культуры — хронику несколько раз демонстрировали в нескольких художественных фильмах, например «Американская история Икс», «Голос улиц», «Писатели свободы» и др. Кинг умер в 2012 году, будучи в наркотическом опьянении, он утонул в бассейне. Ему было 47 лет
9 августа 2014 года полицейский Даррелл Уилсон застрелил чернокожего 18-летнего Майкла Брауна при попытке ареста. Сообщения об убийстве начали появляться в Twitter, во многих из них говорилось, что Уилсон выстрелил, хотя Браун готов был сдаться и поднял руки. По версии полиции, Браун мог напасть на полицейского и тому пришлось стрелять. Несколько демонстраций прошли по большей части мирно, пока 24 ноября суд присяжных не отказался предъявлять Уилсону обвинение за отсутствием состава преступления. На следующий день многочисленные акции протеста прошли в Фергусоне (штат Миссури) и других городах США. Многие из них переросли в столкновения с полицией и закончились лишь 2 декабря. Погиб один человек.
20 декабря 2014 года 28-летний афроамериканец Измаил Бринсли застрелил в упор двух полицейских в Бруклине. За несколько часов до этого он опубликовал в Twitter пост: «Сегодня я приделаю свиньям крылья» с фотографией пистолета. Он также объяснил, что решил сделать это в качестве мести за смерти Эрика Гарнера и Майкла Брауна. При попытке задержания Бринсли покончил с собой
26-летний Фредди Грей был арестован в апреле 2015 года. В полицейском автомобиле он впал в кому, а позже умер в больнице. По словам свидетелей задержания, полицейские били его дубинками. Причиной смерти стали многочисленные телесные повреждения. Протесты сначала носили мирный характер, однако после похорон Грея начались столкновения с полицией, которые прекратились только после того, как 3 мая офицерам полиции были предъявлены обвинения. Спустя более чем год после начала событий четверо из семи подозреваемых полицейских были оправданы судом, с оставшихся троих обвинения были сняты
25 мая 2020 года четверо полицейских в Миннеаполисе задержали 46-летнего Джорджа Флойда. На записи задержания видно, как в течение восьми минут один из полицейских, Девид Шовен, держит колено на шее Флойда, а тот говорит, что не может дышать и просит отпустить его. Флойд потерял сознание и позднее умер в больнице. По результатам первой экспертизы причиной смерти стало не удушье, а сочетание обстоятельств задержания, сопутствующих проблем со здоровьем и возможная интоксикация. Все четверо проводивших задержание полицейских уволены. Шовену предъявлено обвинение в непреднамеренном убийстве второй степени и в совершении нападения третьей степени тяжести. Спустя несколько дней после убийства Флойда по всей территории США начались многочисленные акции протеста, переросшие в беспорядки и погромы. В 40 городах введен комендантский час. К 3 июня число жертв беспорядков достигло по меньшей мере 11 человек. Акции против полицейского насилия проходят и в других городах мира