ФБР усмотрело признаки теракта в нападении на полицейского в Нью-Йорке

Сотрудники полиции и ФБР расследуют нападение на полицейского в Нью-Йорке как террористический акт. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя полиции.

Офицер получил ножевое ранение, когда нес службу в районе Бруклин, защищая местный бизнес от мародерства. На него и двух других сотрудников правоохранительных органов напали. 20-летний Дзенан Камович нанес полицейскому ножевое ранение в шею.

Как сообщили в полиции, Камович исповедует ислам, и подкрался к полицейским сзади. Во время удара ножом он кричал «Аллаху акбар». После этого по двум другим полицейским открыли огонь неизвестные. В ходе перестрелки оказался ранен и Камович, однако, кто именно его подстрелил пока установить не удалось.

Таким образом, нападение носило все признаки террористической атаки. Сейчас подозреваемый в тяжелом состоянии находится в больнице и не способен давать показания. Трое раненых полицейских также госпитализированы, их состояние стабильно. Как сообщили в полиции, Камовичу, скорее всего, предъявят обвинение в покушении на убийство сотрудника правоохранительных органов.