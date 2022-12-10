Австралия ввела санкции против семерых россиян и полиции нравов Ирана

Австралия ввела санкции против семерых россиян, которых Канберра считает причастными к отравлению оппозиционера Алексея Навального (включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел страны Пенни Вонг, опубликованном на ее сайте.

Ограничения также связаны с «нарушением прав человека», сказано в заявлении.

Санкции также ввели в отношении полиция нравов Ирана и сил сопротивления «Басидж» — добровольческого ополчения, которое входит в состав Корпуса стражей исламской революции Ирана. Под них попали шесть граждан страны, которые, как полагают в Канберре, «участвовали в <...> подавлении протестов после смерти студентки Махсы Амини. Вонг назвала их причастными к «притеснению народа Ирана».

Австралия ввела ограничительные меры против троих иранцев и одного юридического лица, которых обвиняет в поставках России беспилотников. Москва отрицает сообщения о поставках. Тегеран поступал так же, но в начале ноября министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан заявил, что его страна передавала России дроны до начала спецоперации на Украине.

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года, когда он летел по маршруту Томск — Москва. Самолет срочно посадили в Омске, где оппозиционера госпитализировали. Спустя два дня его перевезли в Германию, где он проходил лечение в берлинской клинике «Шарите».

Немецкие врачи пришли к выводу, что Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Военная лаборатория Германии вскоре подтвердила наличие в организме оппозиционера следов отравления ядом из группы «Новичок», с этими выводами согласились ученые в Швеции и Франции.

В декабре того же года CNN опубликовала расследование, в котором говорилось, что к покушению на Навального могут быть причастны восемь человек, которых издание считало сотрудниками ФСБ.

Президент России Владимир Путин назвал публикацию «легализацией материалов американских спецслужб». В ФСБ причастность к отправлению Навального отвергли, в МИДе отравление политика сочли «спланированной провокацией западных стран».

В Иране с сентября идут протесты против правительства, поводом к которым стала смерть 22-летней Махсы Амини после ее задержания полицией нравов за неправильное ношение хиджаба. В ходе беспорядков, по данным иранского Совета национальной безопасности, погибли более 200 человек. Командующий ВКС Корпуса стражей исламской революции Сардар Гаджизаде говорил о 300 жертвах, а правозащитная организация Iran Human Rights — о 448 погибших, в том числе 60 детях и 29 женщинах. Полицию нравов после протестов упразднили.

Санкции против Ирана и России за нарушение прав человека, а также из-за отравления Навального уже ввели Канада, ЕС и США.