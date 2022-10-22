Небензя назвал фейком сообщения о поставках России иранских беспилотников
Украина и ее западные сторонники сейчас пытаются распространить «еще один фейк» о поставках в Россию иранских беспилотников, заявил постпред при ООН Василий Небензя.
Дипломат отверг «любые попытки вовлечь в эту грязную игру секретариат ООН». Российская сторона перед заседанием распространила открытое письмо на эту тему и рассчитывает, что секретариат «не последует инструкциям западных стран» и не станет проводить расследование, для организации которого у него «нет полномочий». Если ООН все же начнет «псевдорасследование» по беспилотникам, Москва может пересмотреть отношения с секретариатом, предупредил Небензя.
20 октября аналогичное предостережение озвучил его заместитель Дмитрий Полянский. Он назвал обвинения в экспорте Ираном дронов в Россию дезинформацией.
К расследованию использования иранских дронов призывал Киев, идею поддержали Великобритания, Германия и Франция. По данным Reuters, эти страны указывают, что, если поставки беспилотников будут доказаны, то их можно будет расценивать как нарушение резолюции Совбеза ООН об иранской ядерной сделке.
В последнее время украинские власти говорили об ударах по инфраструктуре страны дронами-камикадзе. Москва в числе используемых на Украине БПЛА называет «Орлан-10», «Ланцет», «Иноходец», а также «Герань-2». Последний, как утверждают украинские власти, представляет собой версию иранского боевого беспилотника типа Shahed.
Российская сторона отрицает использование в спецоперации на Украине дронов иранского производства. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани тоже категорически отверг такие сообщения.
ЕС 20 октября ввел санкции против иранского производителя беспилотников Shahed Aviation Industries.