ЕС расширил санкции против россиян из-за отравления Навального

ЕС добавил восемь россиян в регламент об ограничениях против применения химоружия

В санкционный список ЕС попали Кудряцев, Александров и другие лица, которых CNN ранее назвал причастными к отравлению Навального. Москва неоднократно отвергала обвинения в причастности к отравлению

Евросоюз внес в регламент об ограничительных мерах против распространения и применения химического оружия имена восьми россиян и двух канадцев, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.

В санкционный перечень попали лица, которых ЕС считает либо связанными с отравлением оппозиционера Алексея Навального в августе 2020 года, либо с применением химического оружия в Сирии, среди них:

Алексей Александров (так же известен как Алексей Фролов). В ЕС полагают, что он был непосредственным участником отравления Навального.

Владимир Паняев (так же известен как Владимир Алексеев) — в качестве непосредственного участника отравления, по мнению ЕС.

Иван Осипов (так же известен как Иван Спиридонов) — ЕС считает его, непосредственным участником отравления.

Артур Жиров — директор научного центра «Сигнал».

Кирилл Васильев — директор Института криминалистики ФСБ.

Константин Кудрявцев (так же известен как Константин Соколов).

Станислав Макшаков, которого ЕС называет заместителем директора Института криминалистики ФСБ.

Владимир Богданов, которого ЕС называет главой Центра специальных технологий ФСБ.

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года, когда он летел по маршруту Томск-Москва. Самолет срочно посадили в Омске, где оппозиционера госпитализировали. Спустя два дня его перевезли в Германию, где он проходил лечение в берлинской клинике «Шарите».

Немецкие врачи пришли к выводу, что Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Военная лаборатория Германии вскоре подтвердила наличие в организме оппозиционера следов отравления ядом из группы «Новичок», с этими выводами согласились ученые в Швеции и Франции

В декабре того же года CNN опубликовала расследование, в котором говорилось, что к покушению на Навального могут быть причастны восемь человек, которых издание считало сотрудниками ФСБ.

Российский президент Владимир Путин назвал публикацию «легализацией материалов американских спецслужб». «Вот этот пациент берлинской клиники, он пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. Если это так, тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то», — добавил президент России. В ФСБ причастность к отправлению Навального отвергли, в МИДе считают отравление политика «спланированной провокацией западных стран».