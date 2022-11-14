ЕС расширил санкции против россиян из-за отравления Навального

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Мероприятия
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Мероприятия
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 62,16 (+0,61) Инвестиции, 16:25
Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 60,4 (+0,18) Инвестиции, 16:25
Медведев увидел «начало агонии» ООН в резолюции о репарациях для Украины Политика, 23:40
США потратили $520 млн для покупки оружия взамен отданного Украине Политика, 23:35
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 23:30
В Анапе напавшего на полицейских мужчину убили во время штурма Общество, 23:27
В ООН сообщили о желании Гутерриша встретиться с Лавровым на G20 Политика, 23:16
Власти заявили о контроле России над частью Николаевской области Украины Политика, 23:10
ЕС расширил санкции против россиян из-за отравления Навального Политика, 23:01
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Годовая инфляция в октябре замедлилась до 12,63% Экономика, 22:46
Twitter перестанет раскрывать устройства пользователей Технологии и медиа, 22:37
В Севастопольской бухте нашли мертвого дельфина Общество, 22:35
Топ-6 направлений медтуризма в России Партнерский проект, 22:35
Шольц в ответ на вопрос об изоляции России призвал к диалогу со всеми Политика, 22:22
Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях для Украины Политика, 22:20
Краткий путеводитель по ESG стран Азии и Ближнего Востока РБК и Сбер, 22:07
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Дело Навального ,  
0 

ЕС расширил санкции против россиян из-за отравления Навального

ЕС добавил восемь россиян в регламент об ограничениях против применения химоружия
В санкционный список ЕС попали Кудряцев, Александров и другие лица, которых CNN ранее назвал причастными к отравлению Навального. Москва неоднократно отвергала обвинения в причастности к отравлению

Евросоюз внес в регламент об ограничительных мерах против распространения и применения химического оружия имена восьми россиян и двух канадцев, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.

В санкционный перечень попали лица, которых ЕС считает либо связанными с отравлением оппозиционера Алексея Навального в августе 2020 года, либо с применением химического оружия в Сирии, среди них:

  • Алексей Александров (так же известен как Алексей Фролов). В ЕС полагают, что он был непосредственным участником отравления Навального.
  • Владимир Паняев (так же известен как Владимир Алексеев) — в качестве непосредственного участника отравления, по мнению ЕС.
  • Иван Осипов (так же известен как Иван Спиридонов) — ЕС считает его, непосредственным участником отравления.
  • Артур Жиров — директор научного центра «Сигнал».
  • Кирилл Васильев — директор Института криминалистики ФСБ.
  • Константин Кудрявцев (так же известен как Константин Соколов).
  • Станислав Макшаков, которого ЕС называет заместителем директора Института криминалистики ФСБ.
  • Владимир Богданов, которого ЕС называет главой Центра специальных технологий ФСБ.

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года, когда он летел по маршруту Томск-Москва. Самолет срочно посадили в Омске, где оппозиционера госпитализировали. Спустя два дня его перевезли в Германию, где он проходил лечение в берлинской клинике «Шарите».

Немецкие врачи пришли к выводу, что Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Военная лаборатория Германии вскоре подтвердила наличие в организме оппозиционера следов отравления ядом из группы «Новичок», с этими выводами согласились ученые в Швеции и Франции

В декабре того же года CNN опубликовала расследование, в котором говорилось, что к покушению на Навального могут быть причастны восемь человек, которых издание считало сотрудниками ФСБ.

Читайте на РБК Pro
«Эти обвинения меня оскорбляли» — как Индра Нуйи делала карьеру в PepsiCo «Это еще не победа». Что означает снижение инфляции в США для инвесторов Не начинать утро с кофе и делать зарядку для мозга: правила рабочего дня Мат и анархия: что пугает прозападных управленцев в российских компаниях

Российский президент Владимир Путин назвал публикацию «легализацией материалов американских спецслужб». «Вот этот пациент берлинской клиники, он пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. Если это так, тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то», — добавил президент России. В ФСБ причастность к отправлению Навального отвергли, в МИДе считают отравление политика «спланированной провокацией западных стран».

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
санкции химическое оружие Алексей Навальный Евросоюз ФСБ Сирия
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
США ввели второй раунд «химических» санкций из-за отравления Навального
Политика
Байден поручил разведке изучить отравление Навального и кибератаку на США
Общество
МИД ответил на призыв G7 расследовать отравление Навального
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter