МИД назвал дело Навального «спланированной провокацией» западных стран

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Госпитализация оппозиционера Алексея Навального является спланированной провокацией западных государств, из-за их действий она стала международным инцидентом, заявил МИД.

«Действия, предпринимавшиеся в течение последних 12 месяцев властями ФРГ и их союзниками, четко указывают на то, что против нашей страны была осуществлена спланированная провокация», — сказано в сообщении министерства.

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, политик впал в кому. Омские врачи заключили, что у Навального нарушился обмен веществ. Позже оппозиционера доставили в Германию, где военные специалисты заявили, что он был отравлен боевым ядом из группы «Новичок». Этот вывод подтвердили эксперты лабораторий во Франции и Швеции

С самого начала западные и «аффилированные с ними» издания начали вести агрессивную пропаганду и обвинять Россию в применении боевого отравляющего вещества, отметили в МИДе. По мнению министерства, на провокационность дела указывает то, что власти Германии обвинили Москву в отравлении Навального, но не предоставили никаких доказательств своих «беспардонных заявлений».