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Дело Навального ,  
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МИД назвал дело Навального «спланированной провокацией» западных стран

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Госпитализация оппозиционера Алексея Навального является спланированной провокацией западных государств, из-за их действий она стала международным инцидентом, заявил МИД.

«Действия, предпринимавшиеся в течение последних 12 месяцев властями ФРГ и их союзниками, четко указывают на то, что против нашей страны была осуществлена спланированная провокация», — сказано в сообщении министерства.

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, политик впал в кому. Омские врачи заключили, что у Навального нарушился обмен веществ. Позже оппозиционера доставили в Германию, где военные специалисты заявили, что он был отравлен боевым ядом из группы «Новичок». Этот вывод подтвердили эксперты лабораторий во Франции и Швеции

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С самого начала западные и «аффилированные с ними» издания начали вести агрессивную пропаганду и обвинять Россию в применении боевого отравляющего вещества, отметили в МИДе. По мнению министерства, на провокационность дела указывает то, что власти Германии обвинили Москву в отравлении Навального, но не предоставили никаких доказательств своих «беспардонных заявлений».

МИД также сообщил, что западным странам необходимо доказать, не появились ли следы «новичка» в теле Навального во время перелета в Берлин или уже в немецкой столице, поскольку омские врачи его не обнаружили. В министерстве рассказали, что в Омск в ночь на 21 августа прибыл «некий гражданин ФРГ», а роль его занятий правительство Германии не раскрывает.

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В сентябре прошлого года Генпрокуратура запросила у Берлина результаты анализов Навального и информацию о его лечении, в Германии сообщили, что через более чем полгода она передала данные российской стороне. В МИДе в ответ заявили, что переданная ФРГ информация по сути ничего в себе не содержала.

В середине декабря 2020 года The Insider, Bellingcat и CNN опубликовали совместное расследование, в котором утверждается, что к отравлению политика имеют отношение сотрудники ФСБ. Президент России Владимир Путин назвал результаты расследования «легализацией материалов американских спецслужб».

После выздоровления и реабилитации Навальный 17 января вернулся в Москву и был задержан. Суд после возвращения сменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, политик будет находиться в колонии до лета 2023 года.

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