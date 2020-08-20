Навального госпитализировали после экстренной посадки самолета в Омске

Во время перелета из Томска в Москву Алексею Навальному стало плохо. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали без сознания. Его пресс-секретарь подозревает, что оппозиционера отравили

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо во время полета в самолете, борт срочно посадили в Омске, оппозиционер госпитализирован без сознания. Об этом в Twitter написала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

«Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу», — написала она.

Ярмыш уточнила, что Навальный потерял сознание.

«Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания», — добавила пресс-секретарь.