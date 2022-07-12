В иранском МИДе не подтвердили передачу России боевых дронов

В Вашингтоне ранее заявили о готовности Тегерана предоставить Москве беспилотники для военной операции на Украине. В Иране в ответ указали, что не развивали с Россией сотрудничество в сфере технологий в последнее время

Насер Канани (Фото: mfa.gov.ir)

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани, комментируя заявление советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана о готовности Тегерана предоставить России боевые дроны для военной операции на Украине, заявил, что страны не развивали сотрудничество в сфере современных технологий в последнее время. Его слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

«История сотрудничества Исламской Республики Иран с Россией в области некоторых современных технологий восходит к периоду до начала военных действий на Украине, и особого развития в этой сфере в последнее время не наблюдается», — сказал Канани.

Он отметил, что позиция Тегерана в отношении событий на Украине «достаточно ясна и многократно озвучивалась официально». Сами же Соединенные Штаты и Европа, по его словам, в течение многих лет превращали другие страны, в том числе в Азии, «в склад различного смертоносного оружия».

Ранее Салливан заявил, что у США есть информация, согласно которой Иран «готовится предоставить России до нескольких сотен БПЛА, в том числе боевых, в ускоренном порядке». По его словам, Москва обратилась к Тегерану с просьбой передать ей беспилотники для применения в ходе военной операции на Украине. Исламская Республика готова не только предоставить дроны, но и обучить пользоваться ими уже в июле, утверждает советник американского президента.

После начала военных действий на Украине глава иранского МИДа Хоссейн Амир Абдоллахиан заявлял, что они вызваны провокациями со стороны НАТО, и призывал к мирному разрешению конфликта. Позднее иранский президент Эбрахим Раиси в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным выражал готовность посодействовать в урегулировании.