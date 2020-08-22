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Самолет с Навальным приземлился в Берлине

Самолет, на котором из Омска перевозят основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, приземлился в берлинском аэропорту. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

«Самолет с Алексеем только что сел в Берлине», — написала она.

По данным сервиса FlightRadar, самолет Bombardier Challenger 604 немецкой чартерной авиакомпании FAI rent-a-jet сел в Берлине в 08:47 по местному времени (09:47 мск).

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный


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Теги: Алексей Навальный, Германия
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